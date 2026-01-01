Атака беспилотников на Ленобласть вынудила самолеты вместо Пулкова сесть в Финляндии

Боевая работа подразделений ПВО по отражению налета продолжается, написал Дрозденко в "Максе".

На фоне проходящей атаки Росавиация ввела экстренные ограничения на работу воздушного пространства в районе Санкт-Петербурга. С 0:47 по московскому времени международный аэропорт Пулково полностью приостановил прием и выпуск воздушных судов ради обеспечения безопасности пассажирских перевозок. В городе был введен план "Ковер".

Закрытие воздушной гавани привело к экстренному изменению маршрутов гражданских лайнеров, летевших в Северную столицу. Два пассажирских борта, следовавших в Санкт-Петербург из Стамбула и Хургады, были перенаправлены авиадиспетчерами на запасной аэродром в Финляндию и совершили посадку в международном аэропорту Хельсинки.

Экипаж еще одного самолета, летевшего из Хургады, во время нахождения в воздушном пространстве Литвы принял решение изменить курс и сесть на территории России – в Калининграде.

Параллельно с этими событиями в Литве за одну ночь дважды объявляли воздушную тревогу из-за обнаружения неопознанных летающих объектов. По данным телерадиокомпании LRT, ссылающейся на Национальный центр управления кризисными ситуациями (NKVC), подозрительный объект, предположительно являющийся дроном, был замечен в районе города Друскининкай, после чего начал движение в сторону польской границы.

На фоне действия режима "желтой" тревоги в небо были подняты дежурные истребители НАТО. Ранее аналогичный режим тревоги вводился в Вильнюсском и Утенском уездах страны.

В воздушном пространстве прибалтийских стран в последнее время регулярно фиксируются украинские беспилотники. При этом Эстония, Латвия и Литва заявляют, что не предоставляли Украине право использовать свою территорию и воздушное пространство для проведения атак по объектам внутри Российской Федерации.