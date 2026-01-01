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Атака беспилотников на Ленобласть вынудила самолеты вместо Пулкова сесть в Финляндии

Ночью в среду, 11 ноября 2026 года, Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией области было сбито 42 вражеских БПЛА.

Боевая работа подразделений ПВО по отражению налета продолжается, написал Дрозденко в "Максе".

На фоне проходящей атаки Росавиация ввела экстренные ограничения на работу воздушного пространства в районе Санкт-Петербурга. С 0:47 по московскому времени международный аэропорт Пулково полностью приостановил прием и выпуск воздушных судов ради обеспечения безопасности пассажирских перевозок. В городе был введен план "Ковер".

Закрытие воздушной гавани привело к экстренному изменению маршрутов гражданских лайнеров, летевших в Северную столицу. Два пассажирских борта, следовавших в Санкт-Петербург из Стамбула и Хургады, были перенаправлены авиадиспетчерами на запасной аэродром в Финляндию и совершили посадку в международном аэропорту Хельсинки.

Экипаж еще одного самолета, летевшего из Хургады, во время нахождения в воздушном пространстве Литвы принял решение изменить курс и сесть на территории России – в Калининграде.

Параллельно с этими событиями в Литве за одну ночь дважды объявляли воздушную тревогу из-за обнаружения неопознанных летающих объектов. По данным телерадиокомпании LRT, ссылающейся на Национальный центр управления кризисными ситуациями (NKVC), подозрительный объект, предположительно являющийся дроном, был замечен в районе города Друскининкай, после чего начал движение в сторону польской границы.

На фоне действия режима "желтой" тревоги в небо были подняты дежурные истребители НАТО. Ранее аналогичный режим тревоги вводился в Вильнюсском и Утенском уездах страны.

В воздушном пространстве прибалтийских стран в последнее время регулярно фиксируются украинские беспилотники. При этом Эстония, Латвия и Литва заявляют, что не предоставляли Украине право использовать свою территорию и воздушное пространство для проведения атак по объектам внутри Российской Федерации.

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Метки: БПЛА Ленинградская область ПВО
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