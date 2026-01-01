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  3. Над Ленинградской областью сбили 150 БПЛА: в порту Усть-Луга начался пожар, есть пострадавшие

Над Ленинградской областью сбили 150 БПЛА: в порту Усть-Луга начался пожар, есть пострадавшие

В Ленинградской области отразили массированную атаку беспилотников. По предварительным данным, за ночь силы ПВО уничтожили над регионом 150 БПЛА. Основной целью стала портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе, сообщил 11 ноября 2026 года губернатор Александр Дрозденко.

При атаке БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель

(Иллюстрация)

©Maksim Konstantinov / Global Look Press

В результате попадания нескольких беспилотников в порту произошло возгорание. Пострадали трое работников, однако угрозы их жизни нет, уточнил глава региона.

На фоне беспилотной опасности в Ленинградской области временно ограничили работу петербургского аэропорта Пулково. Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими службами.

Из-за ограничений два самолета, направлявшихся в Санкт-Петербург, приземлялись в Хельсинки. "Рейсы Turkish Airlines TK403 и AlMasria United Airlines UJ771, направлявшиеся в Санкт-Петербург, приземлились в аэропорту Хельсинки... на фоне временного закрытия аэропорта Санкт-Петербурга. После заправки оба самолета смогли продолжить свой путь", – рассказали в береговой охране Финского залива.

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Метки: беспилотники Ленинградская область
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