Дания направит Украине €642 млн в виде военной поддержки

"Сегодня, во время визита Зеленского, мы хотели бы показать на деле, что на поддержку Дании можно рассчитывать", – цитирует Расмуссена TV2.

По данным канала, новый пакет стал 32-м по счету с начала конфликта.

Зеленский 10 ноября проведет рабочую встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Стороны намерены скоординировать шаги по экстренному усилению противовоздушной обороны Украины и защите ее энергетического сектора. Кроме того, на этот же день запланирована официальная аудиенция у короля Фредерика X.

Как Дания стала одним из ключевых доноров Украины

Дания стабильно занимает лидирующие позиции среди международных партнеров Украины по объему выделенной помощи по отношению к собственному ВВП. С начала конфликта Копенгаген оказывает Киеву комплексную поддержку, которая охватывает оборонную, финансовую и гуманитарную сферы. Совокупная стоимость пакетов помощи к концу 2026 года превысила €11 млрд.

Военное направление является приоритетным в датских программах поддержки. Королевство поставляет Вооруженным силам Украины тяжелую технику, артиллерию, танки и беспилотники. Копенгаген также взял на себя ведущую роль в международной "авиационной коалиции", взяв под контроль вопросы передачи и обслуживания истребителей F-16. В частности, датская сторона регулярно снабжает эти самолеты боеприпасами – так, в ускоренном режиме было передано более 50 тыс. снарядов калибра 20 мм для бортовых пушек.

Помимо прямой передачи техники из собственных арсеналов, Дания делает ставку на модернизацию технической базы Украины. Копенгаген стал первым иностранным партнером, внедрившим "Датскую модель" – схему, по которой оборонный бюджет королевства напрямую инвестируется в украинские заводы для производства новейшего вооружения, включая САУ "Богдана" и ракеты, на месте.

Ранее Дания и Украина подписали соглашение о безопасности на 10 лет.