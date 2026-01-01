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Рост цен на носки стал символом кризиса в Японии – The Telegraph

Попытка сети Uniqlo поднять цену на базовые носки на 100 иен (с 290 до 390 иен) вызвала волну возмущения в соцсетях, и компания отменила решение, извинившись за "причиненные неудобства". The Telegraph называет этот эпизод, получивший название "носочный скандал" (sock-gate), символом "кризиса стоимости жизни" в Японии. Об этом сообщает британское издание во вторник, 10 ноября 2026 года.

Носки Uniqlo (иллюстрация)

Носки Uniqlo (иллюстрация)

©Icatnews/Shutterstock/Fotodom

Чем известен бренд Uniqlo

Uniqlo – бренд доступной базовой одежды, который ассоциируется с минимализмом и функциональностью. Первый магазин открылся в 1984 году в Хиросиме, а к 2020-м годам компания стала одним из мировых лидеров в сегменте доступной одежды. Именно репутация "символа доступности" и сделала решение о повышении цен настолько резонансным в Японии: для покупателей оно означало, что даже самые бюджетные бренды больше не могут сдерживать цены.

Компания ушла с российского рынка в 2023 году. Сначала она не планировала уходить: после февраля 2022 года основатель Uniqlo Тадаси Янаи заявлял, что одежда – это жизненная необходимость, и магазины продолжат работу, но уже 10 марта 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в России. Окончательно бренд ушел с российского рынка в августе 2023 года, закрыв все магазины и расторгнув договоры аренды.

Что происходит с ценами в Японии

По данным, которые приводит The Telegraph, за последний год цены на основные продукты, в частности рис, удвоились. Обещанные налоговые вычеты для семей пока не вступили в силу. Дополнительную нагрузку создают ослабление иены до 40-летнего минимума и подорожание импортных товаров. По данным издания, инфляция достигла 2%. Японские компании оказались перед дилеммой: терпеть растущие издержки или повышать цены, рискуя потерять лояльных покупателей.

В стране, где десятилетия дефляции сформировали неприятие высоких цен и представление о недопустимости подорожания, повышение даже на 100 иен оказалось особенно болезненным.

По данным опроса NHK в середине октября, рейтинг кабинета премьер-министра Санаэ Такаити составил 51% – снижение с 59% в марте.

Профессор Университета Рицумэйкан Масато Камикубо связал снижение с тем, что политические приоритеты премьера оставили общественность недовольной. По его словам, правительство обязано четко объяснить, как оно намерено совмещать оборонные расходы с поддержкой домохозяйств и кто будет за это платить.

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Метки: инфляция Япония
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