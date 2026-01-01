В Москве завершилось прощание с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной

Как сообщает ТАСС, среди собравшихся – дочь артистки Ольга Шукшина, народный артист России Александр Панкратов-Черный и актриса Лариса Лужина. Венки на церемонию направили президент Владимир Путин, Союз кинематографистов и телеведущий Андрей Малахов.

Как рассказала дочь актрисы, отдельную гражданскую панихиду проводить не будут. В храме состоится отпевание, после которого Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище – рядом с бывшим мужем, актером и режиссером Василием Шукшиным.

Актриса умерла 7 ноября в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году она окончила ВГИК, а с 1974-го по 1993-й работала в Театре-студии киноактера.

За свою карьеру артистка снялась более чем в ста фильмах. Среди наиболее известных работ – "Калина красная", "Печки-лавочки", "Двенадцать стульев" и "Петербургские тайны".