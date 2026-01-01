Мерц призвал заложить поддержку Украины в семилетний бюджет Евросоюза

"Мы должны по-новому расставить приоритеты", – также сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.

По словам канцлера, эти приоритеты прежде всего заключаются в повышении обороно- и конкурентоспособности ЕС, сообщает ТАСС.

Бюджетный ультиматум Берлина: условия Германии по финансированию Украины

Выступление Фридриха Мерца на пресс-конференции последовало за его письмом в адрес председателя Европейского совета Антониу Кошты. В этом обращении канцлер ФРГ озвучил жесткую позицию: Германия готова заблокировать принятие следующего семилетнего бюджета Евросоюза (на 2028-2034 годы), если в нем не будет закреплено солидарное и равное участие всех стран объединения в финансировании Украины.

Берлин настаивает на ликвидации любых правовых лазеек и индивидуальных исключений (так называемых опт-аутов), которые ранее позволяли отдельным государствам ЕС отказываться от выделения средств Киеву. Поскольку Германия является крупнейшим чистым донором общеевропейского бюджета, Мерц стремится переложить часть финансовой нагрузки на остальные столицы, увязывая утверждение главного финансового плана ЕС с готовностью всех 27 стран разделить оборонное бремя.

Этот демарш немецкого лидера фактически предопределил повестку предстоящего неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Дублине. Эксперты расценивают заявление Мерца как прямой ультиматум партнерам по союзу, который может спровоцировать затяжной бюджетный кризис внутри ЕС.

Финансовые обязательства Брюсселя: распределение €45 млрд помощи Украине

Обсуждение новой бюджетной стратегии ЕС разворачивается на фоне критической финансовой ситуации в Киеве. По предварительным оценкам профильных министерств и международных финансовых институтов, в ближайшие годы прогнозируемый ежегодный дефицит внешнего финансирования Украины составит около €70 млрд. Эти средства необходимы для поддержания макроэкономической стабильности, покрытия социальных обязательств и обеспечения базовых нужд государства в условиях затянувшегося конфликта.

Европейский союз предварительно взял на себя обязательство взять под контроль и покрыть около двух третей от этой суммы. Речь идет о выделении макрофинансовой помощи в размере €45 млрд. Однако до сих пор внутри объединения не было единого мнения о том, из каких источников аккумулировать эти средства – через экстренные внебюджетные механизмы, новые совместные займы или долгосрочное планирование.

Именно этот масштаб необходимых вливаний вынудил Берлин потребовать полной интеграции украинских расходов в официальный семилетний бюджет ЕС. Распределение нагрузки в €45 млрд между всеми участниками союза без исключения должно стать гарантией того, что финансовое бремя не ляжет на плечи лишь нескольких ключевых доноров вроде Германии и Франции.

Оппозиция восточноевропейского блока: разногласия внутри ЕС по бюджету и Украине

Планы ФРГ по жесткой интеграции украинских расходов в многолетний бюджет ЕС сталкиваются с серьезным сопротивлением внутри самого объединения. В Евросоюзе отчетливо сформировался блок государств, которые последовательно выступают против прямого и безусловного выделения средств Киеву из общеевропейской казны. В эту группу оппонентов входят Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия, что создает глубокий политический раскол между Западной и Центрально-Восточной Европой.

Особое место в этом противостоянии занимает Венгрия. Несмотря на смену политического руководства весной 2026 года, когда премьер-министром страны стал Петер Мадьяр, Будапешт продолжает жестко отстаивать свои национальные интересы в финансовых вопросах. Хотя Мадьяр демонстрирует большую готовность к конструктивному диалогу с Берлином по сравнению со своим предшественником, позиция Венгрии по украинскому треку остается твердой: страна выступает против автоматического распределения военных и макрофинансовых обязательств.

В основе этого раскола лежит фундаментальное противоречие между чистыми донорами и чистыми бенефициарами бюджета ЕС. Страны восточноевропейского блока традиционно получают из фондов развития Евросоюза больше, чем вкладывают в него. Опасения Будапешта и его союзников связаны с тем, что масштабное включение расходов на Украину в семилетний план неизбежно приведет к сокращению дотаций на их собственные экономические и инфраструктурные программы.

Когда утвердят новый бюджет ЕС: ключевые даты и дедлайны переговоров

Разногласия по украинскому вопросу лидеры стран ЕС предметно обсудят на неформальном саммите в Дублине 13 ноября (а также в рамках встречи Европейского политического сообщества 12 ноября). На этих полях главы государств и правительств попытаются распределить финансовую нагрузку по закрытию дефицита Киева и наметить контуры будущей бюджетной реформы.

Саммит в Дублине фактически открывает многомесячный и традиционно тяжелый марафон согласования Многолетней финансовой рамочной программы (MFF). Официальный проект следующего семилетнего бюджета Еврокомиссия должна представить в первой половине 2027 года. После этого начнутся прямые межгосударственные переговоры, исход которых, согласно правилам ЕС, требует абсолютного консенсуса – одобрения со стороны всех столиц и ратификации в Европарламенте.

Времени для достижения компромисса у европейских лидеров остается не так много. Текущий долгосрочный бюджетный план истекает в конце 2027-го, и новый финансовый каркас на 2028–2034 годы должен быть полностью утвержден и юридически оформлен до января 2028-го.