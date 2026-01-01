В Абу-Даби начался второй день переговоров России, США и Украины

О продолжении консультаций в среду, 11 ноября 2026 года, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, входящий в состав российской делегации. По его словам, пока преждевременно давать оценки ходу переговоров, передает ТАСС.

Первый день встречи представители США охарактеризовали положительно. Зять американского президента Джаред Кушнер, участвующий в работе делегации, назвал прошедшие дискуссии конструктивными. Он отметил, что Вашингтон работает над поиском решения конфликта, созданием необходимых механизмов безопасности и достижением прочного мира в Европе.

Госсекретарь США Марко Рубио также оценил переговоры как продуктивные. Вместе с тем он подчеркнул, что пока нельзя утверждать, будто урегулирование может быть достигнуто в ближайшие сутки.

Владимир Зеленский назвал первый день обсуждений конструктивным, однако признал, что диалог с российской стороной проходит непросто.

Безопасность станет одной из главных тем переговоров

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в начале повестки будут стоять вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. По его словам, Москва поддерживает предложение американских переговорщиков уделить этой теме первоочередное внимание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что гарантии безопасности должны быть взаимными. Он также сообщал, что российская делегация при необходимости сможет связаться с Владимиром Путиным непосредственно во время переговоров.

Кто участвует во встрече в Абу-Даби

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель главы МИД Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

США на переговорах представляют специальный посланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

Встреча в Абу-Даби проходит 10–11 ноября. Это первый с февраля раунд трехсторонних переговоров с участием американских посредников.