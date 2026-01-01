Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными

"Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными. Я думаю, что самое главное, очевидно, что в этом отношении предстоит проделать большую работу. Это не похоже на то, что что-то может быть решено в ближайшие 24 часа или что-то в этом роде", – сказал он журналистам на полях встречи глав МИД стран G7 во вторник, 10 ноября 2026 года.

Первый день переговоров ранее завершился. Встреча стартовала во вторник в 12:12 по местному времени (11:12 мск) и продлилась почти четыре часа. Делегации покинули место переговоров в сопровождении полицейских машин.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. За столом переговоров присутствовали эмиссары США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, главком сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Европейцев, вопреки заявлениям официальных лиц Франции, там не было.

Переговоры посвящены гарантиям безопасности, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По информации Axios, Уиткофф и Кушнер хотят использовать переговоры, чтобы четко сформулировать решения по урегулированию конфликта. По итогам встречи они могут отправиться в Москву, а затем в Киев.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя желание Европы принять участие в переговорах, заявил, что европейские представители, отправившиеся в Абу-Даби, "посидят в гостинице". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала присутствие европейцев в Абу-Даби "промоакцией" и попыткой информационно поддержать Киев. По ее словам, трехсторонний формат не предполагает участия никого, кроме России, Украины и США.

Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что ранее обсудил переговоры с президентом Финляндии Александером Стуббом и ожидает 10 ноября доклада украинской делегации. Контакты продолжатся 11 ноября.