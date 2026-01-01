Бывшего министра Абызова осудили на 14 лет колонии

Суд также взыскал с Абызова более 353 млн рублей в счет возмещения ущерба.

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима и назначил ему штраф в 80 млн рублей.

Абызова признали виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконном участии в предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе.

В октябре 2025 года стало известно о новом деле против Абызова – в связи с хищением средств Российской венчурной компании под видом инвестиций в американскую компанию Alion Energy Inc. В 2024-м по этому делу осудили Яна Рязанцева, бывшего директора департамента инвестиций, члена правления РВК.

С мая 2012-го по май 2018 года Михаил Абызов занимал должность министра по делам Открытого правительства. Он был задержан в 2019 году по делу об экономических преступлениях.