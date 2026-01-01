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Бывшего министра Абызова осудили на 14 лет колонии

Таганский суд Москвы приговорил бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова к шести годам и шести месяцам лишения свободы по делу о мошенничестве с инвестициями Российской венчурной компании. Путем сложения приговоров ему назначено 14 лет колонии строгого режима, сообщает ТАСС 11 ноября 2026 года, в среду.

Михаила Абызова приговорили к 14 годам колонии

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов

©Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Суд также взыскал с Абызова более 353 млн рублей в счет возмещения ущерба.

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима и назначил ему штраф в 80 млн рублей.

Абызова признали виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконном участии в предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе.

В октябре 2025 года стало известно о новом деле против Абызова – в связи с хищением средств Российской венчурной компании под видом инвестиций в американскую компанию Alion Energy Inc. В 2024-м по этому делу осудили Яна Рязанцева, бывшего директора департамента инвестиций, члена правления РВК.

С мая 2012-го по май 2018 года Михаил Абызов занимал должность министра по делам Открытого правительства. Он был задержан в 2019 году по делу об экономических преступлениях.

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Метки: Михаил Абызов мошенничество суд
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