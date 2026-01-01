"Мы просто не можем себе этого позволить": разработку ID. Golf приостановили

Операционная прибыль компании с начала года обвалилась с €5,4 млрд до €0,1 млрд, а в третьем квартале и вовсе был зафиксирован операционный убыток €5,86 млрд. Правда, столь драматический обвал обусловлен корректировкой стоимости гудвилла по Porsche – она составила €6,4 млрд. Еще на €1 млрд скорректировали стоимость активов в Китае. Однако проблемы явно есть: поставки автомобилей сократились на 11%, до 5,9 млн. На китайском рынке падение достигло 31%.

Финдиректор и операционный директор Volkswagen Group Арно Антлиц предупредил, что "мы более не можем терять время и должны действовать быстро и решительно".

30 октября стало известно о внутренней рассылке, исходившей от гендиректора бренда VW Томаса Шёфера.

"Я знаю, что Golf значит для Volkswagen и Вольфсбурга. Поэтому это решение было по-настоящему непростым для нас <…> Мы просто не можем себе этого сейчас позволить", – приводит его слова Reuters.

Финдиректор бренда VW Дэвид Паэулс подтвердил приостановку проекта.

"Одной из конкретных мер будет временно приостановить работы по будущему ID. Golf до тех пор, пока мы не сможем безопасно выделить требуемые инвестиции", – указывает Пауэлс.

Как подчеркивают в Motor1, речь все же не идет об отмене проекта. Не исключено, что при улучшении финансового положения концерна к ID. Golf вернутся. Тем более что Volkswagen неоднократно подчеркивал важность рынка электромобилей. Вот только для возвращения к проекту может потребоваться довольно значительное время.

Ранее Шёфер указывал, что компании не нужен электрический ID. Golf в 2028 году. По его словам, более реалистичен его выход на рынок около 2030 года.

Стоит напомнить, что у VW уже был электрический Golf – полностью электрическая версия хэтчбека седьмого поколения. Его продавали с 2014 по 2020 год, когда сняли с продаж ради ID.3. А ID.3 изначально создавался именно как электромобиль, в то время как старый Golf к этой роли адаптировали. После фейслифта ранее в этом году ID.3 получил довесок Neo. Предполагалось, что он проложит путь для нового ID. Golf – пионера платформы SSP, которая была призвана помочь VW вернуть свои позиции в Китае.

В сентябре Наблюдательный совет VW одобрил стратегию реструктуризации Future Plan 2030. В планах – сокращение до 100.000 человек, уменьшение модельной линейки, закрытие нескольких заводов.