Два нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

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В КСИР неоднократно предупреждали об опасности использования морских маршрутов без согласования с Тегераном и указывали, что пролив остается под наблюдением и полным контролем вооруженных сил Ирана.

Стратегическое значение Ормузского пролива

Ормузский пролив – узкий морской коридор, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и далее с Аравийским морем. На севере он омывает берега Ирана, на юге – полуостров Мусандам (эксклав Омана, граничащий с Объединенными Арабскими Эмиратами). Это единственный морской путь, по которому углеводороды из стран Персидского залива поставляются на мировой рынок.

До начала конфликта Соединенных Штатов и Ирана через пролив ежедневно проходило от 20% до 30% мирового морского экспорта нефти и нефтепродуктов, а также значительная доля сжиженного природного газа, прежде всего из Катара. По этой артерии транспортировалось сырье из Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта и самого Ирана.

Из-за отсутствия полноценных альтернативных трубопроводных маршрутов любая дестабилизация в этом районе немедленно отражается на глобальной экономике. Обострение ситуации и угрозы судоходству уже привели к скачкам биржевых цен на нефть, росту стоимости фрахта и многократному удорожанию страховки для судов.

Кризис судоходства в Ормузском проливе в 2026 году

Кризис в Ормузском проливе начался в конце февраля 2026 года после совместных авиаударов США и Израиля по Ирану, в результате которых погибли верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военачальников. В ответ КСИР фактически перекрыл пролив, заминировал ключевые фарватеры и ввел собственный разрешительный порядок прохода, требуя от судов заранее согласовывать маршруты с Тегераном.

США в апреле ввели ответную военно-морскую блокаду иранских портов, создав в регионе ситуацию "двойной блокады". Попытки дипломатического урегулирования, включая подписанный в июне меморандум о взаимопонимании и временное перемирие, фактически сорвались в июле после возобновления взаимных ударов, возвращения американской блокады и новых атак на коммерческий флот.

В результате противостояния коммерческий трафик через пролив сократился примерно на 90%, а в водах Персидского залива застряли сотни судов. По данным Международной морской организации, с начала конфликта в акватории зафиксировано свыше 130 инцидентов с коммерческими судами, включая обстрелы и подрывы на минах. Тегеран отказывается полностью открыть судоходство до снятия американской морской блокады, отмены санкций и прекращения боевых действий в регионе.

Правовой статус Ормузского пролива и позиция США

С точки зрения международного права – в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года – Ормузский пролив имеет статус международного пролива, используемого для мирового судоходства. Несмотря на то что в самой узкой части пролива территориальные воды Ирана и Омана смыкаются, в акватории действует режим транзитного прохода.

Этот правовой режим гарантирует всем торговым судам и военным кораблям право беспрепятственного и непрерывного следования. Согласно нормам международного права, прибрежные государства не имеют права приостанавливать транзитный проход или по собственному усмотрению вводить односторонние ограничения на навигацию. При этом Иран подписал конвенцию 1982 года, но так и не ратифицировал ее, настаивая на том, что режим транзитного прохода распространяется только на участников договора.

США и страны западной коалиции категорически не признают требования Тегерана о согласовании маршрутов и считают перекрытие пролива незаконным. Для обеспечения свободы судоходства и сдерживания иранских сил в регионе развернута военно-морская группировка во главе с Пятым флотом ВМС США. В рамках текущей кампании американские военные проводят операции по разминированию акватории и сопровождению коммерческих конвоев.

Роль КСИР и тактика минной войны в Ормузском проливе

КСИР – элитное военно-политическое формирование Ирана, существующее параллельно с регулярной армией и подчиняющееся непосредственно верховному лидеру страны. Именно на военно-морские силы КСИР возложена основная ответственность за контроль над Персидским заливом и Ормузским проливом.

Географические особенности акватории делают ее крайне уязвимой для асимметричных боевых действий. При общей ширине пролива около 39 км судоходные фарватеры для крупнотоннажных танкеров имеют ширину всего около 3 км в каждом направлении и разделены узкой буферной зоной. Большое количество островов и сложный рельеф дна позволяют скрытно устанавливать мины за короткое время.

Использование якорных, донных и дрейфующих морских мин в сочетании с ударами быстроходных катеров, беспилотников и береговых ракетных комплексов является базовой доктриной ВМС КСИР. В ходе нынешнего конфликта иранские силы активно применяют минные постановки как главный инструмент блокирования пролива, поскольку даже единичные подрывы парализуют коммерческое судоходство и требуют от коалиции длительных и рискованных операций по тралению.

Ранее 12 моряков пострадали из-за удара по нефтетанкеру в Ормузском проливе.