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В Генштабе рассказали о новом обмене пленными России и Украины

Россия и Украина могут провести новый обмен военнопленными в течение ближайших двух-трех недель. Об этом 11 ноября 2026 года заявил первый заместитель начальника управления информации Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин.

РФ и Украина обменялись пленными

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена (архивное фото)

©Сергей Савостьянов/ТАСС

По его словам, предстоящий обмен может стать одним из самых масштабных. Зорин напомнил, что в прошлом году крупнейший обмен включал тысячу человек.

"От этого и будем танцевать", – сказал он в интервью информационной системе "Вести".

О принципиальной договоренности о новом масштабном обмене пленными ранее сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский. По его словам, соглашение было достигнуто в ходе трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября.

Мединский пообещал, что конкретные параметры обмена объявят в ближайшее время. Он также отметил, что участники встречи обменялись позициями и по некоторым вопросам смогли найти взаимопонимание, тогда как по другим договориться не удалось.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 23 октября. Тогда каждая сторона передала другой по 270 военнослужащих.

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Метки: Министерство обороны РФ пленные Украина
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