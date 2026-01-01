Динара Алиева в Большом зале Московской консерватории: от Верди и Пуччини до Гершвина и Морриконе

"Певица, которая обладает даром Небес", как сказала про нее однажды великая Монсеррат Кабалье, исполнит шедевры вокальной музыки разных жанров. Программа концерта будет построена как яркое путешествие от знаменитых итальянских опер Верди, Пуччини и Чилеа к опереттам Легара и Кальмана, сарсуэле Морено Торробы и популярной классике XX века – музыке Гершвина, Бернстайна и Морриконе. Концерт пройдет в сопровождении одного из лучших коллективов России, Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского под управлением Арсентия Ткаченко.

Динара Алиева – одна из самых востребованных оперных певиц современности. Голос дивы – редкий по силе, богатству тембра и широте диапазона – позволяет ей с одинаковой убедительностью исполнять как драматические, так и лирические партии. В ее репертуаре – главные роли в операх Верди, Пуччини, Доницетти, Чайковского и других композиторов. Большой театр, Ковент-Гарден, берлинская Дойче Опер, Пекинская, Венская и Баварская государственные оперы – ей покорились ведущие сцены мира. Яркий артистический темперамент, глубокая эмоциональность и максимальная самоотдача делают каждое выступление Динары настоящим событием. Сольный концерт в Большом зале консерватории – замечательная возможность услышать эту харизматичную артистку в сопровождении оркестра мирового уровня.

Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского был создан в 1930 году как первый оркестр отечественного радио. В 1993 году оркестру было присвоено великое имя П. И. Чайковского – за подлинную, глубокую интерпретацию его сочинений. В перечне стран, в которых выступал Большой симфонический оркестр, отражена едва ли не вся карта мира. В 2023 году Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского был удостоен премии BraVo в номинации "Оркестр года". В январе 2025 года главным дирижером БСО им. П. И. Чайковского назначен Арсентий Ткаченко.

За десять лет карьеры Арсентий Ткаченко проявил себя как один из самых ярких представителей молодого поколения российских дирижеров. В 2017 году он окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова, во время учёбы получив звание лауреата III Всероссийского открытого конкурса молодых дирижёров им. Ильи Мусина. Арсентий Ткаченко является главным дирижером одного из старейших оркестров России – Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского и одновременно художественным руководителем и главным дирижером Новосибирского филармонического камерного оркестра.

Организатор мероприятия – концертное агентство Moscow Nights, более 10 лет работающее с лучшими исполнителями своего времени, включая Дениса Мацуева, Хиблу Герзмава, Юрия Башмета, Аиду Гарифуллину, Ильдара Абдразакова, Игоря Бутмана, Светлану Захарову и многих других.0+

Возрастное ограничение: 6+