Извинения за измену и подозрение в шпионаже: что известно о громком скандале вокруг основателя Nvidia

Об этом заявил посол США в Китае Дэвид Пердью в интервью Bloomberg.

При этом дипломат подчеркнул, что взаимодействие двух стран продолжается, несмотря на разногласия. По его словам, отношения сейчас складываются непросто, однако стороны поддерживают контакты на высоком уровне. Пердью также напомнил о предстоящих встречах руководителей США и Китая и отметил, что столь частые контакты между лидерами двух государств – редкое явление.

Так он ответил на вопрос о том, может ли скандал вокруг руководителя Nvidia осложнить двусторонние отношения накануне саммита АТЭС, который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Китай отверг обвинения в шпионаже

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал утверждения о причастности китайской стороны к шпионской деятельности в отношении главы Nvidia безосновательными. По его словам, обвинения в адрес Пекина являются попыткой очернить Китай.

Поводом для скандала стали публикации The New York Times. Издание сообщило, что американские спецслужбы считают Элис Хуанг источником информации для китайских государственных структур. По данным газеты, предпринимательница была близка с Дженсеном Хуангом, а ее могли завербовать для получения сведений о руководителе одного из ключевых американских производителей технологий искусственного интеллекта.

Сам глава Nvidia признал, что был неверен супруге, и извинился перед женой, детьми и сотрудниками компании. При этом он не стал публично раскрывать подробности отношений и не подтвердил обвинения в шпионаже.

Совет директоров Nvidia объявил о начале независимого расследования. В компании заявили, что пока не располагают основаниями полагать, что секреты корпорации или сведения, имеющие значение для национальной безопасности США, оказались скомпрометированы. Дженсен Хуанг согласился сотрудничать с проверкой и продолжит исполнять обязанности генерального директора.

Скандал затронул поставки американских чипов в Китай

История получила дополнительное развитие после публикации The Information. По данным издания, на которые сослалось Reuters, связи Элис Хуанг с руководителем Nvidia могли помочь организовать поставки в Китай около 240 тыс. ускорителей H100, H200 и A100. Их общую стоимость оценили минимум в $7,5 млрд.

В публикации утверждается, что предпринимательница вместе с родственниками создала сеть компаний в Китае и Сингапуре для приобретения чипов Nvidia. В этой схеме, по данным The Information, фигурировали китайская компания Shanghai Century Litong и сингапурская Megaspeed, где Элис Хуанг занимала руководящую должность.

Часть оборудования, как утверждается, могла попасть к китайским технологическим компаниям и использоваться для работы с искусственным интеллектом. При этом Reuters отмечал, что не смог самостоятельно подтвердить все сведения о предполагаемых поставках.

Американские власти ранее проверяли Megaspeed из-за подозрений в содействии обходу экспортных ограничений на передовые чипы. Теперь внимание следствия сосредоточено и на возможной роли Элис Хуанг в этой деятельности. ФБР также изучает обстоятельства предполагаемой попытки иностранной разведки получить доступ к главе Nvidia.

Nvidia – американская технологическая компания, основанная в 1993 году Дженсеном Хуангом, Крисом Малаховски и Кертисом Приемом. Ее штаб-квартира находится в городе Санта-Клара в Калифорнии. Первоначально компания специализировалась на графических процессорах для персональных компьютеров и видеоигр, однако со временем стала одним из ключевых разработчиков оборудования для искусственного интеллекта.