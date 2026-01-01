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ФБР расследует шпионский скандал вокруг главы Nvidia Дженсена Хуанга

ФБР изучает обстоятельства скандала вокруг генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.

По его словам, бюро "занимается этим делом немного в ином контексте", и он ожидает, что "у него все будет в порядке".

Трамп добавил, что не планирует поднимать тему на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях предстоящего саммита АТЭС.

"Нет, не думаю. Возможно, председатель Си сам спросит меня об этом", – отметил он.

Он подчеркнул, что очень хорошо знает Дженсена, считает его очень честным человеком, и назвал Nvidia "великолепной американской компанией".

По словам Трампа, он лично поговорил с Хуангом.

"Он сказал, что абсолютно не имел ни малейшего представления о том, что этот человек был шпионом. И я ему действительно верю", – отметил Трамп.

Совет директоров технологического гиганта инициировал независимую внутреннюю проверку сразу после того, как правоохранительные органы США выдвинули официальные обвинения против бывшей спутницы Дженсена Хуанга.

Главная задача аудита – определить, имел ли место факт утечки коммерческой тайны, закрытой технической документации или секретных стратегических планов компании, касающихся разработки передовых чипов искусственного интеллекта.

Сам Хуанг оперативно разослал сотрудникам корпоративное электронное письмо, в котором открыто признал факт личных отношений, но категорически отверг любые подозрения в передаче конфиденциальной информации.

Министерство иностранных дел Китая выступило с резким заявлением, полностью отвергнув причастность Пекина к инциденту. Официальные представители китайского дипломатического ведомства назвали обвинения в шпионаже "беспочвенными домыслами и преднамеренной клеветой", направленной на дестабилизацию работы крупных технологических компаний и дальнейшее обострение торговых отношений между Вашингтоном и Пекином.

В КНР подчеркнули, что подобные скандалы используются американской стороной как инструмент политического давления на высокотехнологичный сектор.

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Метки: Дональд Трамп США
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