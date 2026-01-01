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Без духовки и выпечки: мандариновый рулет к Новому году, который удивит гостей

Этот десерт выглядит эффектно, хотя для его приготовления не нужны ни духовка, ни сложные кондитерские приемы. Целые мандарины заливают сладкой сметанной массой с желатином, а затем охлаждают в обычной пластиковой бутылке. После застывания получается нежный рулет с ярким цитрусовым рисунком на срезе.

Мандариновый рулет

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

Ингредиенты:

  • мандарины – 5 шт.;
  • сметана жирностью 20% – 500 г;
  • сахар – 100 г;
  • желатин – 15 г;
  • холодная вода – 100 мл;
  • ванилин – по вкусу.

Приготовление:

Сначала подготовьте желатин. Залейте порошок холодной водой и оставьте набухать примерно на 15 минут или на время, указанное на упаковке. Затем осторожно прогрейте его на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке, пока кристаллы полностью не растворятся. Не доводите до кипения.

Сметану соедините с сахаром и ванилином, перемешайте до однородности, пишет "Петербург 2". В растворенный желатин добавьте несколько ложек сметанной массы и размешайте. Затем тонкой струйкой влейте смесь в оставшуюся сметану, постоянно помешивая.

Для формы подойдет чистая пластиковая бутылка объемом 1,5 литра. Срежьте ее верхнюю часть, чтобы получилось широкое отверстие. На дно налейте немного сметанной смеси и поставьте бутылку в холодильник на 15–20 минут: застывший слой поможет удержать фрукты в нужном положении.

Мандарины очистите от кожуры и белых волокон. Нанизывайте целые плоды на длинную деревянную шпажку, плотно располагая их друг к другу. Установите шпажку вертикально внутри бутылки. Чтобы она не смещалась, зафиксируйте ее сверху поперечной шпажкой, опирающейся на края емкости.

Постепенно залейте мандарины оставшейся сметанной смесью, стараясь заполнить все промежутки между плодами. Поставьте заготовку в холодильник на 6–8 часов, а лучше оставьте на ночь.

Когда желе полностью застынет, осторожно разрежьте пластик сбоку и снимите бутылку. Удалите шпажки, а получившийся рулет нарежьте поперек толстыми кружками.

На срезе мандариновые дольки образуют яркий оранжевый рисунок на фоне белого сметанного желе. Десерт подают охлажденным, без пластиковой формы и шпажек.

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