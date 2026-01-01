Умер российский посол в США Александр Дарчиев

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"Ушел из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник. Высочайший профессионал, блестящий американист, А.Н. Дарчиев работал на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики", – говорится в сообщении МИД в "Максе".

Как отметили в ведомстве, Дарчиев скончался в Москве от хронического заболевания. Информация о дате и месте прощания появится позже.

Соболезнования в связи со смертью Дарчиева также выразила ООН.

Как Александр Дарчиев стал послом в США и чем запомнилась его миссия

Указ о назначении Александра Дарчиева чрезвычайным и полномочным послом России в США президент Владимир Путин подписал 6 марта 2025 года. На этом посту Дарчиев сменил Анатолия Антонова, который завершил свою командировку в Вашингтон еще в октябре 2024 года. Почти пять месяцев российская дипмиссия работала без руководителя на фоне глубокого кризиса в двусторонних отношениях.

Назначение кадрового американиста стало частью перезагрузки диалога между Москвой и Вашингтоном. Незадолго до назначения, 27 февраля 2025 года, Дарчиев возглавлял российскую делегацию на консультациях с представителями Госдепартамента в Стамбуле. Именно на этой встрече американская сторона передала ноту с агреманом – официальным согласием принять его в качестве нового главы диппредставительства.

Главной задачей Дарчиева в Вашингтоне стало восстановление полноценной работы посольств и консульств, нарушенной из-за "дипломатических войн" и взаимных высылок сотрудников. В ходе стамбульских переговоров и последующей работы в США он курировал вопросы возвращения российской дипломатической собственности, возобновления прямого авиасообщения и снятия барьеров для банковского обслуживания дипмиссий.

Краткая биография Александра Дарчиева

Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 года в Будапеште в семье советского дипломата. В 1983 году окончил исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. После университета почти десять лет занимался научной работой в Институте США и Канады АН СССР, где прошел путь от аспиранта до научного сотрудника и в 1987 году защитил кандидатскую диссертацию.

На дипломатическую службу Дарчиев перешел в 1992 году, с самого начала сосредоточившись на североамериканском направлении. До назначения главой дипмиссии он дважды работал в посольстве России в Вашингтоне – с 1997 по 2002 год в должности советника и с 2005 по 2010 год в ранге советника-посланника. В перерывах и после командировок занимал руководящие посты в Департаменте Северной Америки МИД РФ.

С октября 2014 по январь 2021 года Дарчиев возглавлял российское посольство в Канаде. Вернувшись в Москву, он вновь стал директором Департамента Северной Америки (позднее преобразованного в Департамент Северной Атлантики), курируя отношения с США, Канадой, Великобританией и Ирландией. Имел высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, был награжден орденами Дружбы и Почета.

Обновлено в 22:16 мск.