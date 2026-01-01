В Петербурге взорвался автомобиль: один человек погиб, второй госпитализирован

По данным СМИ, инцидент произошел на Колпинском шоссе в районе Славянки. "Известия" и Mash сообщали, что находившийся за рулем мужчина погиб, а пассажирка автомобиля выжила. Точные обстоятельства происшествия пока устанавливаются.

На месте работают следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб. Специалисты осматривают автомобиль и прилегающую территорию, после чего планируется назначить необходимые судебные экспертизы.

"Выясняются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в региональном главке СК.

Следственный комитет также сообщил о возбуждении уголовного дела по факту возгорания автомобиля. В ведомстве уточнили, что в результате происшествия пострадали два человека: один из них скончался, второй был доставлен в больницу.

По данным "Комсомольской правды", происшествие произошло около 11:00 мск. Mash сообщал о взрыве примерно в 10:00.

Mash также утверждает, что в автомобиле находились военнослужащий и его супруга, а причиной произошедшего могло стать самодельное взрывное устройство. Эта информация официально пока не подтверждена.

Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося.