Ремонт зернового терминала НКХП в Новороссийске может потребовать до четырех месяцев

Эта информация содержится в промежуточной бухгалтерской отчетности Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) за шесть месяцев по МСФО, которое было размещено на сайте Центра раскрытия корпоративной информации 26 августа 2026 года, в среду.

Терминал был поврежден в результате атаки беспилотников 12 августа, то есть после завершения отчетного периода. Пострадали специализированные сооружения и оборудование, используемые для отгрузки зерна на экспорт, вследствие чего отгрузка была временно приостановлена.

Сведения об этих событиях приводятся в разделе 25 отчетности (с.33).

Здесь указывается в том числе следующее: "На дату утверждения настоящей сокращенной промежуточной финансовой информации техническое обследование поврежденных объектов и определение объема необходимых восстановительных работ продолжаются. В связи с этим окончательные сроки восстановления отгрузочной инфраструктуры и размер связанных с событием убытков на указанную дату не определены".

Предварительная оценка, как отмечалось выше, предполагает, что для ремонта потребуется от одного месяца до четырех.

В НКХП обращают внимание на то, что какие-то санкции со стороны наиболее значимых контрагентов в связи с временным прекращением работы терминала не предусмотрены.

С учетом имеющихся в распоряжении НКХП денежных средств, руководство не ждет возникновения такой степени неопределенности, которая могла бы заставить усомниться в способности компании продолжать свою деятельность.

12 августа в Объединенной зерновой компании (мажоритарий НКХП) ограничились таким сообщением: "В результате ночной атаки на Новороссийск повреждена инфраструктура зернового терминала НКХП, никто из сотрудников предприятия не пострадал. Более подробная информация о работе терминала и сроках устранения последствий будет предоставлена позже".

На следующий день, 13 августа, о приостановке операционной деятельности другого новороссийского терминала, КСК, вследствие повреждений от атак объявила ГК "Дело".

12 августа министр сельского хозяйства Оксана Лут на совещании с экспортерами и транспортными компаниями поручила сформировать альтернативные маршруты поставок зерна и масложировой продукции, чтобы компенсировать логистические ограничения в Азово-Черноморском бассейне.

Среди альтернативных направлений были названы порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Для координации работы предполагалось сформировать специальный штаб с участием регионов, экспортеров и представителей транспортной инфраструктуры.