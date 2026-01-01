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В Новороссийске приостановлена работа зернового терминала

Зерновой терминал КСК в порту Новороссийска прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операции, сообщает 13 августа 2026 года, в четверг, его оператор, ГК "Дело".

Зерновой терминал в Новороссийске (архивное фото)

Зерновой терминал в Новороссийске (архивное фото)

©Дмитрий Феоктистов/ТАСС

"Решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры. О возобновлении работы компания сообщит дополнительно", – указали в компании.

Накануне о повреждении инфраструктуры зернового терминала НКХП в Новороссийске информировала Объединенная зерновая компания. Никто из сотрудников не пострадал.

"Более подробная информация о работе терминала и сроках устранения последствий будет предоставлена позже", – добавляли в ОЗК. Пока такой информации не появилось.

Также накануне министр сельского хозяйства Оксана Лут на совещании с экспортерами и транспортными компаниями поручила сформировать альтернативные маршруты поставок зерна и масложировой продукции, чтобы компенсировать логистические ограничения в Азово-Черноморском бассейне.

Среди альтернативных направлений названы порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Для координации работы Минсельхоз сформирует специальный штаб с участием регионов, экспортеров и представителей транспортной инфраструктуры.

В ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА, было уничтожено более сотни дронов. Под удар в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе попали гражданские объекты.

Сообщалось, что в результате удара погибли три человека, не менее 24 пострадали. В Новороссийске было повреждено около 60 жилых домов, введен режим ЧС.

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Метки: Краснодарский край Новороссийск экспорт
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