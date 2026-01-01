В МИД России ответили на претензии Армении по железным дорогам

"Аргументы Еревана о том, что российская концессия, дескать, мешает Армении стать участником логистических инициатив, абсолютно не соответствуют действительности", – сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Москве также отметили, что возникающие между партнерами разногласия обычно решаются путем переговоров, особенно если стороны заинтересованы в поиске взаимоприемлемого решения.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что западные страны добиваются устранения российского присутствия из транспортной сферы Армении, предлагая взамен инвестиции и участие в новых проектах.

"Требуют устранить российский фактор в транспортной сфере, а в обмен обещают многомиллионные инвестиции и подключение к проектам, экономическая целесообразность которых едва ли просматривается", – заявили в МИД РФ.

В ведомстве расценили такую политику как давление на армянское руководство и связали ее с попытками западных стран вытеснить Россию с Южного Кавказа.

"С высокой долей вероятности можно предположить, что армянское руководство просто-напросто шантажируют", – заявили в российском МИД, добавив, что подобные действия соответствуют политике западных государств по сокращению российского влияния в регионе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предложил Москве передать концессию на управление железными дорогами республики третьей стороне. По его словам, армянская сторона рассчитывает на изменение действующего формата управления железнодорожной инфраструктурой.

Пашинян также заявил, что отказ России от предложений Еревана по железным дорогам невозможен. Российская сторона, в свою очередь, указывает на необходимость обсуждать возникающие вопросы напрямую между партнерами.