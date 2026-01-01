Семь погибших, свыше 150 пострадавших: новые данные о последствиях пожара на Амурском газохимическом комплексе

"В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела четырех граждан КНР, сотрудников подрядной организации. Таким образом, подтверждена гибель семи человек", – говорится в сообщении АГХК, опубликованном в Telegram-канале.

Поиски девяти пропавших продолжаются.

Очаги возгорания на строительной площадке Амурского ГХК уже ликвидированы. Сейчас специалисты контролируемо выжигают остаточные объемы технологических газов. После завершения этих работ начнется полноценное обследование места происшествия.

Всего после пожара за медицинской помощью обратились 152 человека. 36 пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Еще 116 людям помощь оказали на месте, их госпитализация не потребовалась.

Для транспортировки части пострадавших в федеральные медицинские учреждения в регион прибыл специальный борт Ил-76 МЧС России. Пострадавшим и их родственникам также оказывают психологическую помощь.

На границе жилой застройки города Свободного специалисты Роспотребнадзора проводят лабораторный контроль качества атмосферного воздуха. На данный момент превышений предельно допустимых концентраций контролируемых веществ не обнаружено. Мониторинг продолжается.

Возгорание произошло на Амурском газохимическом комплексе, который находится на этапе подготовки к запуску, 25 августа 2026 года.

Амурский газохимический комплекс строится примерно в 15 км от города Свободного в Амурской области. Проект реализуют российская компания "Сибур" и китайская Sinopec. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год.