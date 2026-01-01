В результате пожара на Амурском ГКХ госпитализированы 19 человек, всего пострадали 123

АГКХ поддерживает постоянный контакт с Минздравом. К отправке в Амурскую область готовится специальный борт "Медицины катастроф" с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского, других центров.

"На строительной площадке продолжается ликвидация очага возгорания, специалистами специальных служб ведется контролируемое выжигание остатков технических газов", – указывают на заводе.

Превышения вредных веществ в атмосферном воздухе, по данным Роспотребнадзора, нет.

В региональном управлении указывают: "Оперативно специалистами Управления и Центра гигиены и эпидемиологии был осуществлен выезд в район населенного пункта г. Свободного на границу жилой застройки для проведения измерений".

Лабораторный контроль установил фактическое содержание NO 2 (азота диоксид) на уровне 0,024 мг/куб. м при нормативе 0,2 мг/куб. м, NO (азота оксид) – менее 0,012 мг/куб. м при нормативе 0,4 мг/куб. м, CO (оксид углерода) – 1,8 мг/куб. м при норме 5,0 мг/куб. м, взвешенные вещества – менее 0,09 мг/куб. м при нормативе 0,5 мг/куб. м.

По факту инцидента организована проверка, ее ход находится под непосредственным контролем руководства прокуратуры области. На место выехал первый заместитель прокурора области Денис Герасимов.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

О возгорании на готовящемся к запуску заводе стало известно ранее сегодня, причем поначалу говорилось об отсутствии пострадавших. Причины возгорания остаются неясными.

Амурский газохимический комплекс строится примерно в 15 км от города Свободного в Амурской области. Проект реализуют российская компания "Сибур" и китайская Sinopec. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 2,7 млн т полиэтилена и полипропилена в год.

Строительство комплекса началось в августе 2020 года. Проект оценивается примерно в $11 млрд. АГХК называют одним из крупнейших в мире комплексов по производству полиэтилена и полипропилена.