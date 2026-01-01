Пожар вспыхнул на готовящемся к запуску Амурском газохимическом комплексе

Об этом 25 августа сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Сотрудники, которые не задействованы в ликвидации происшествия, покидают территорию предприятия.

В пресс-службе подчеркнули, что угрозы для жителей близлежащих территорий нет.

Амурский газохимический комплекс строится примерно в 15 километрах от города Свободного в Амурской области. Проект реализуют российская компания СИБУР и китайская Sinopec. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год.

Строительство комплекса началось в августе 2020 года. Проект оценивается примерно в $11 млрд. АГХК называют одним из крупнейших в мире комплексов по производству полиэтилена и полипропилена.

В настоящий момент предприятие находится на стадии подготовки оборудования к вводу в эксплуатацию. Информация о причинах и масштабах возгорания уточняется.