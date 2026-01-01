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Пожар вспыхнул на готовящемся к запуску Амурском газохимическом комплексе

Возгорание произошло на Амурском газохимическом комплексе (АГХК), который находится на этапе подготовки к запуску. Для обеспечения безопасности и предотвращения возможного ущерба сотрудники комплекса приступили к остановке оборудования, задействованного в пусконаладочных работах. На место происшествия вызваны оперативные службы, специалисты занимаются локализацией последствий возгорания.

Амурский газоперерабатывающий завод

Амурский газоперерабатывающий завод (архивное фото)

©Юрий Смитюк/ТАСС

Об этом 25 августа сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Сотрудники, которые не задействованы в ликвидации происшествия, покидают территорию предприятия.
В пресс-службе подчеркнули, что угрозы для жителей близлежащих территорий нет.

Амурский газохимический комплекс строится примерно в 15 километрах от города Свободного в Амурской области. Проект реализуют российская компания СИБУР и китайская Sinopec. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год.

Строительство комплекса началось в августе 2020 года. Проект оценивается примерно в $11 млрд. АГХК называют одним из крупнейших в мире комплексов по производству полиэтилена и полипропилена.

В настоящий момент предприятие находится на стадии подготовки оборудования к вводу в эксплуатацию. Информация о причинах и масштабах возгорания уточняется.

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Метки: пожар
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