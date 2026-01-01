25 августа 2026
USD 83.29 +0.37 EUR 97.44 +0.58
Новости Происшествия
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Почти 2 млн га охвачено природными пожарами в России

Почти 2 млн га охвачено природными пожарами в России

По состоянию на 0:00 25 августа на территории России действовало 117 пожаров на пройденной огнем площади 403.800 га, здесь проводятся работы по активному тушению. Кроме того, на площади 1.452.765 га работа по тушению 128 лесных пожаров прекращена, сообщают в "Авиалесоохране".

Площадь лесных пожаров в России приближается к 2 млн га

©МЧС России/mchs.gov.ru

За последние сутки удалось ликвидировать 29 лесных пожаров на площади 633 га.

В Рослесхозе накануне указывали, что на землях лесного фонда проводятся работы по тушению 202 лесных пожаров на площади примерно 353.800 га. Данные могут расходиться из-за различий в методологии сбора информации, источниках данных и учитываемых категориях земель.

Где продолжают тушить пожары?

Активное тушение, по данным "Авиалесоохраны", продолжается в отношении:

  • 50 пожаров на землях лесного фонда на площади 165.819 га в Ямало-Ненецком АО, также здесь тушат 283 га в Верхне-Тазовском заповеднике и 27.904 га на землях иных категорий;
  • 10 пожаров на площади 155.244 га в Якутии;
  • 32 пожаров на площади 38.135 га в Красноярском крае;
  • 8 пожаров на площади 16.083 га в Иркутской области.

Менее крупные пожары тушат в ЛНР (58 га), ДНР (13 га), в Севастополе (7 га), в Республике Крым (129 га).

В тушении задействовано 3725 человек, 335 единиц техники, 25 воздушных судов. К авиационному мониторингу привлечено 48 воздушных судов.

Наиболее пострадавшим регионам пришли на помощь соседи. Так, в помощь ЯНАО привлечены 120 работников Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов, 90 человек из архангелогородского Единого лесопожарного центра, 80 – с Уральской базы авиационной охраны лесов, 129 – с Иркутской базы, 45 – из Карельского центра, 10 – из пермского Гослесхоза, 199 – с Базы авиационной и наземной охраны лесов Ханты-Мансийского АО.

Где решили прекратить тушение пожаров?

Под постоянным наблюдением пожарных и под контролем космического мониторинга находятся 128 лесных пожаров на удаленных землях лесного фонда, работа по тушению которых прекращена. В том числе это:

  • 39 пожаров на площади 1.046.981 га в Якутии;
  • 76 пожаров на площади 395.684 га в Красноярском крае;
  • 3 пожара на площади 6510 га в Иркутской области;
  • 10 пожаров на площади 3590 га в ЯНАО.

Решения о прекращении тушения принимаются региональными Комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Это делается, когда горит на очень удаленных территориях, где заведомо чрезвычайно высоки прогнозируемые расходы на тушение и риски для самих пожарных, причем нет угрозы для населенных пунктов, объектов инфраструктуры.

Где действует режим чрезвычайной ситуации?

Режим ЧС функционирует на всей территории Красноярского края, Томской области, Якутии, ЯНАО, в Катангском муниципальном районе Иркутской области.

Кроме того, в 49 субъектах установлен особый противопожарный режим, например он действует на всей территории Белгородской, Московской, Тамбовской, Вологодской, Ростовской, Нижегородской, Самарской областей.

Пожароопасный сезон открыт в 87 субъектах РФ.

"Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону", – напоминают в "Авиалесоохране".

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: лесные пожары
Рекомендательный сервис