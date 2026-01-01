Почти 2 млн га охвачено природными пожарами в России

За последние сутки удалось ликвидировать 29 лесных пожаров на площади 633 га.

В Рослесхозе накануне указывали, что на землях лесного фонда проводятся работы по тушению 202 лесных пожаров на площади примерно 353.800 га. Данные могут расходиться из-за различий в методологии сбора информации, источниках данных и учитываемых категориях земель.

Где продолжают тушить пожары?

Активное тушение, по данным "Авиалесоохраны", продолжается в отношении:

50 пожаров на землях лесного фонда на площади 165.819 га в Ямало-Ненецком АО, также здесь тушат 283 га в Верхне-Тазовском заповеднике и 27.904 га на землях иных категорий;

10 пожаров на площади 155.244 га в Якутии;

32 пожаров на площади 38.135 га в Красноярском крае;

8 пожаров на площади 16.083 га в Иркутской области.

Менее крупные пожары тушат в ЛНР (58 га), ДНР (13 га), в Севастополе (7 га), в Республике Крым (129 га).

В тушении задействовано 3725 человек, 335 единиц техники, 25 воздушных судов. К авиационному мониторингу привлечено 48 воздушных судов.

Наиболее пострадавшим регионам пришли на помощь соседи. Так, в помощь ЯНАО привлечены 120 работников Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов, 90 человек из архангелогородского Единого лесопожарного центра, 80 – с Уральской базы авиационной охраны лесов, 129 – с Иркутской базы, 45 – из Карельского центра, 10 – из пермского Гослесхоза, 199 – с Базы авиационной и наземной охраны лесов Ханты-Мансийского АО.

Где решили прекратить тушение пожаров?

Под постоянным наблюдением пожарных и под контролем космического мониторинга находятся 128 лесных пожаров на удаленных землях лесного фонда, работа по тушению которых прекращена. В том числе это:

39 пожаров на площади 1.046.981 га в Якутии;

76 пожаров на площади 395.684 га в Красноярском крае;

3 пожара на площади 6510 га в Иркутской области;

10 пожаров на площади 3590 га в ЯНАО.

Решения о прекращении тушения принимаются региональными Комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Это делается, когда горит на очень удаленных территориях, где заведомо чрезвычайно высоки прогнозируемые расходы на тушение и риски для самих пожарных, причем нет угрозы для населенных пунктов, объектов инфраструктуры.

Где действует режим чрезвычайной ситуации?

Режим ЧС функционирует на всей территории Красноярского края, Томской области, Якутии, ЯНАО, в Катангском муниципальном районе Иркутской области.

Кроме того, в 49 субъектах установлен особый противопожарный режим, например он действует на всей территории Белгородской, Московской, Тамбовской, Вологодской, Ростовской, Нижегородской, Самарской областей.

Пожароопасный сезон открыт в 87 субъектах РФ.

"Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону", – напоминают в "Авиалесоохране".