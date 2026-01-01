Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА

"По уточненной информации, в результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ. Предприятие временно приостановило работу", – написал глава региона.

Какие именно объекты предприятия были повреждены, губернатор не уточнил. Сроки восстановления работы завода также пока неизвестны.

По предварительной информации, в результате ночной атаки на территории Ростовской области пострадавших нет. Слюсарь ранее сообщал, что в ночь на 25 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили около 30 беспилотников в районе Гуково, Каменска-Шахтинского, Новошахтинска, а также в Каменском, Тарасовском и Родионово-Несветайском районах.

Новошахтинский НПЗ – одно из крупных предприятий нефтепереработки на юге России. Его проектная мощность составляет около 5 млн тонн нефти в год. Завод выпускает нефтепродукты, в том числе бензин, дизельное топливо и другие виды топлива.

Предприятие уже неоднократно становилось объектом атак беспилотников. В августе 2026 года после атаки на территории НПЗ произошел крупный пожар, который удалось полностью ликвидировать только через несколько дней. Тогда для тушения привлекли сотни специалистов и большое количество техники.

Новошахтинский НПЗ также приостанавливал работу после предыдущих атак. В декабре 2025 года, по данным СМИ, после удара беспилотников на предприятии останавливались первичные установки, каждая из которых имела производительность около 7,1 тыс. тонн в сутки.