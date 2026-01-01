Более 2000 объектов жилого фонда выставит на продажу Росимущество

Яковенко обратил внимание на то, что 4 июля вступили в силу изменения в федеральном законе "О приватизации государственного и муниципального имущества", которые снимают ограничения на продажу объектов жилого фонда.

"Росимущество совместно с Министерством финансов наделено теперь полномочиями по утверждению перечня объектов стоимостью до 50 миллионов рублей, которые мы можем реализовывать. Если раньше на это уходило много времени, требовались межведомственные согласования, то сегодня это полностью ответственность агентства", – указал Яковенко.

Благодаря этому уже реализовано 734 объекта недвижимости, 930 готово к реализации.

600 млрд руб. для бюджета

За первое полугодие агентством обеспечено поступление в государственный бюджет 307 млрд руб.

"Только самих продаж было осуществлено более чем на 260 миллиардов. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого, 2025 года", – подчеркивает Яковенко.

Запланированы сделки еще на 70 млрд руб.

В целом же за год, отметил чиновник, предполагается собрать для бюджета около 600 млрд руб. (с учетом дивидендов).

Дополнительные средства пришлись бы очень кстати. По данным Минфина, опережающее финансирование расходов привело к тому, что за январь – июль 2026 года дефицит федерального бюджета достиг 6,455 трлн руб., или 2,8% ВВП.

Это в 1,7 раза выше утвержденного на весь 2026 год планового уровня в 3,786 трлн руб. (1,6% ВВП). Доходы за семь месяцев выросли почти на 9%, но расходы увеличились почти на 14,5%.

Другие проекты

По словам Яковенко, Росимущество занимается большим количеством разнообразных проектов.

Например, были предоставлены земли для арт-кластера "Таврида" в Республике Крым. Более 1000 земельных участков выделено для проекта высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Вместе с "Дом.рф" ведется ревизия земельных участков, которые можно использовать для жилищного строительства, инфраструктурных проектов. Так, в прошлом году было инвентаризовано 11.000 га таких участков, по итогам первого полугодия 2026 года – около 7000 га.

"К концу текущего года мы план прошлого года, уверен, перевыполним и 12.000 га предоставим компаниям, для того чтобы они использовали их в своей непосредственной деятельности", – утверждает чиновник.

Кроме того, Росимущество активно взаимодействует с Минобороны, МЧС, народным фронтом. Всего за первое полугодие им было передано безвозмездно примерно 390 тыс. единиц имущества, это транспортные средства, товары легкой промышленности, народного потребления.