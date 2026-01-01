Дефицит бюджета России превысил годовой план

"Высокие значения размера дефицита, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов", – пояснили в министерстве. В ведомстве подчеркнули, что исполнение бюджета идет в соответствии с целевыми параметрами закона о бюджете и с учетом особенностей, установленных законодательством.

Доходы и расходы федерального бюджета

По предварительной оценке, доходы федерального бюджета за январь–июль составили 22,112 трлн рублей – на 8,8% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Расходы достигли 28,567 трлн рублей, что на 14,5% превышает прошлогодний показатель. Минфин объясняет опережающую динамику расходов оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых обязательств.

Как рос дефицит федерального бюджета

Годом ранее, за январь–июль 2025 года, дефицит составлял 4,6 трлн рублей (2,2% ВВП). Таким образом, за год показатель увеличился почти на 1,9 трлн рублей. По итогам первого полугодия 2026 года (на конец июня) дефицит был 5,731 трлн рублей (2,5% ВВП), то есть только за июль он вырос еще на 724 млрд рублей.

Сейчас план по дефициту на весь 2026 год превышен уже на 70,5%. В то же время Минфин настаивает, что исполнение бюджета пока укладывается в утвержденные параметры, поскольку закон о бюджете предусматривает возможность опережающего авансирования.

В середине июля 2026 года Минфин и Минэкономразвития уже пересмотрели годовые прогнозы. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что параметры бюджета будут корректироваться, а лимиты расходов увеличены примерно на 1 трлн рублей (до 45,11 трлн). Поэтому фактическое превышение первоначального плана, заложенного в законе, было ожидаемым для финансового блока.