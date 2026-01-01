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Директор ЦРУ Рэтклифф не встречался с Путиным в Москве – Песков

Контакты российской стороны с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом осуществлялись по линии спецслужб, сообщил на брифинге в среду, 26 августа 2026 года, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин проинформирован об итогах этих контактов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (архивное фото)

©Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Какие вопросы обсуждал Рэтклифф с российскими спецслужбами, Песков не уточнил. Он также рассказал, что контактов Москвы и Вашингтона по линии администраций президентов пока не запланировано, пишет ТАСС.

Другие заявления Пескова на брифинге 26 августа 2026 года

  • Преждевременно говорить о каком бы то ни было влиянии контактов Рэтклиффа со спецслужбами РФ на вывод из кризиса отношений Москвы и Вашингтона.
  • Динамика на фронте четко демонстрирует, что Украина проигрывает в конфликте.
  • Киевский режим разрушается изнутри и теряет свою устойчивость.
  • Песков сообщил, что не знаком с публиковавшейся в СМИ информацией о том, что Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии признает отсутствие правовых оснований для конфискации замороженных российских активов.
  • Песков не стал комментировать внутриполитические события в Армении, выразив надежду, что процессы будут происходить в строгом соответствии с законом и права всех участников будут соблюдены.

Что известно о визите главы ЦРУ Рэтклиффа в Россию

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву с необъявленным визитом 25 августа. Это первая публично известная поездка Рэтклиффа в РФ с момента его вступления в должность главы ведомства в январе 2025 года.

Рэтклифф прибыл во Внуково утром во вторник на американском военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster III. Борт прилетел со спецбазы Эндрюс в Соединённых Штатах с промежуточной посадкой в Риге.

По данным СМИ, Вашингтон заранее предупредил Украину о поездке делегации и попросил временно приостановить удары по территории РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, на что Киев согласился.

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Метки: Владимир Путин Дмитрий Песков США ЦРУ
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