Какие вопросы обсуждал Рэтклифф с российскими спецслужбами, Песков не уточнил. Он также рассказал, что контактов Москвы и Вашингтона по линии администраций президентов пока не запланировано, пишет ТАСС.

Другие заявления Пескова на брифинге 26 августа 2026 года

Преждевременно говорить о каком бы то ни было влиянии контактов Рэтклиффа со спецслужбами РФ на вывод из кризиса отношений Москвы и Вашингтона.

Динамика на фронте четко демонстрирует, что Украина проигрывает в конфликте.

Киевский режим разрушается изнутри и теряет свою устойчивость.

Песков сообщил, что не знаком с публиковавшейся в СМИ информацией о том, что Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии признает отсутствие правовых оснований для конфискации замороженных российских активов.

Песков не стал комментировать внутриполитические события в Армении, выразив надежду, что процессы будут происходить в строгом соответствии с законом и права всех участников будут соблюдены.

Что известно о визите главы ЦРУ Рэтклиффа в Россию

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву с необъявленным визитом 25 августа. Это первая публично известная поездка Рэтклиффа в РФ с момента его вступления в должность главы ведомства в январе 2025 года.

Рэтклифф прибыл во Внуково утром во вторник на американском военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster III. Борт прилетел со спецбазы Эндрюс в Соединённых Штатах с промежуточной посадкой в Риге.

По данным СМИ, Вашингтон заранее предупредил Украину о поездке делегации и попросил временно приостановить удары по территории РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, на что Киев согласился.