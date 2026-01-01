На таинственном борту ВВС США в Москву прилетал директор ЦРУ – CBS

Единственная деталь, которую приводят в CBS, – в аэропорту заметили американский дипломатический кортеж. Никаких комментариев от официальных лиц не было.

Вслед за Джейкобс о визите Рэтклиффа написал Барак Давид из Axios. По его словам, ему это подтвердили два американских чиновника.

По информации одного из источников, в преддверии визита США уведомили Украину о том, что в Россию едет представительная делегация. Вашингтон просил Киев приостановить удары по российской территории на время этого визита.

Журналист Александр Юнашев, в свою очередь, также написал, что в Москву прибыл глава ЦРУ, и также ссылался на источники. По его словам, на вторник у президента России Владимира Путина "было назначено очень масштабное мероприятие – сотни людей готовили", однако два дня назад его перенесли. Теперь, отмечает Юнашев, можно предполагать, ради чего изменили график.

Boeing C-17 Globemaster III приземлился во Внуково сегодня около 10:04. Вылетел он накануне с базы Эндрюс в Мэриленде, по пути садился в Риге.

Около 18:50 стало известно, что C-17 Внуково покинул.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сегодня сказал на брифинге, что не располагает информацией об этом самолете. При этом он подчеркнул, что в Кремле нет планов на встречи с представителями администрации США на этой неделе.

Если Рэтклифф действительно прилетел в Москву, то это его первый известный визит в российскую столицу в качестве директора ЦРУ, хотя он, как считается, поддерживал контакты с представителями разведывательных служб РФ.

Рэтклифф с мая 2020 года по январь 2021 был директором Национальной разведки США, с января 2025 года возглавил ЦРУ. ЦРУ принимало участие в достижении договоренностей по обмену Артура Петрова на Ксению Карелину в апреле 2025 года, по крупнейшему из известных обменов в 2024 году – тогда в Россию вернулись девять человек, а в США отправились в том числе журналист WSJ Эван Гершкович и морпех Пол Уилан.