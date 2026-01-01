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Американский военный самолет C-17 приземлился в Москве

Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III совершил перелет из Риги в Москву и приземлился в аэропорту Внуково. Об этом свидетельствуют данные о перемещении воздушного судна.

Военно-транспортный самолёт ВВС США Boeing C-17 Globemaster III

Военно-транспортный самолёт ВВС США Boeing C-17 Globemaster III (архивное фото)

©IMAGO / Björn Trotzki / www.imago-images.de / Global Look Press

По данным сервиса отслеживания полетов, самолет вылетел из столицы Латвии около 8:50 мск и примерно в 10:00 мск совершил посадку во Внукове.

Согласно истории маршрута борта, 23 августа C-17 прибыл в Ригу с авиабазы Эндрюс в американском штате Мэриленд, расположенной неподалеку от Вашингтона. На этой базе базируются правительственные воздушные суда США, в том числе самолеты, используемые президентом и другими высокопоставленными представителями американской администрации.

Авиабаза Эндрюс также связана с недавней историей освобождения американских граждан, находившихся в заключении за рубежом. В августе туда доставили бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, освобожденного в России. В США его встретили представители американских властей.

При этом цель нынешнего прилета C-17 во Внуково официально не сообщается. Сам по себе маршрут военно-транспортного самолета не позволяет достоверно установить, кто находился на борту и с какой целью воздушное судно прибыло в Москву.

Boeing C-17A Globemaster III – тяжелый военно-транспортный самолет ВВС США, предназначенный для перевозки военнослужащих, техники и грузов, а также выполнения других транспортных задач. Поэтому информация о его прибытии в российскую столицу сама по себе не свидетельствует о характере груза или цели визита.

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Метки: аэропорт Внуково ВВС США самолеты
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