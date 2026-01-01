Из украинского плена возвращаются 10 российских военных

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова

"На данный момент на территории Республики Беларусь происходит процесс обмена военнопленными. Это та постоянная работа, которой мы занимаемся совместно с Министерством обороны, профильными спецслужбами. И сегодня 10 наших ребят будут возвращены домой", – приводит слова Лантратовой "Интерфакс".

"Вы видите, что в последнее время мы стараемся проводить обмены регулярно", – указала Лантратова журналистам.

Россия и Украина также продолжают работу по поиску пропавших без вести, добавила она. Ведутся переговоры по обмену такими списками с оперативной проверкой, кто из пропавших на деле оказался в плену.

Сегодня утром Лантратова анонсировала: "Мы готовим еще один достаточно большой обмен, согласовываются списки". Подробностей она не привела.

Предыдущий обмен пленными состоялся 19 августа на пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области Беларуси. В РФ вернулись 103 российских военнослужащих, противной стороне передано 103 военнопленных из состава ВСУ.

В числе россиян, по словам Лантратовой, был 31 раненый.