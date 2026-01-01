О предстоящем большом обмене пленными с Украиной сообщила Лантратова

"Мы готовим еще один достаточно большой обмен, согласовываются списки", – сказала она ТАСС.

Других подробностей Лантратова не привела.

Предыдущий обмен пленными

Обмен состоялся 19 августа 2026 года на пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области Беларуси. В РФ вернулись 103 российских военнослужащих, противной стороне передано 103 военнопленных из состава ВСУ.

В числе россиян, по словам Лантратовой, был 31 раненый.

Во время обмена прошла встреча Лантратовой и украинского уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца.

Представителями Объединённых Арабских Эмиратов при обмене вновь были оказаны посреднические усилия гуманитарного характера.

13 августа стало известно, что стороны провели обмен гражданскими лицами: в Россию проследовали восемь человек, на Украину – семь. В тот же день состоялся обмен телами погибших военных – российским представителям было передано 24 тела погибших, украинским – 261.

12 августа Лантратова указывала, что Россия в течение последнего месяца передала Украине три списка для обмена, однако Киев отказывается забирать своих граждан.

"Мы уже согласовали список из 224 человек. Это ребята с территории Украины, которые осуждены за преступления на нашей земле. Мы готовы отдать их хоть завтра утром – ради одного: чтобы забрать своих. Тех, кто с 2014 года, с 2022 года из ДНР, ЛНР, из Крыма ждет возвращения долгие годы. Но Украина отказывается их брать", – отметила омбудсмен.