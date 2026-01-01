Обмен пленными провели Россия и Украина

Освобожденные российские военные в настоящее время находятся на территории Беларуси. С ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, в числе россиян – 31 раненый. Им будет оказана психологическая и медицинская помощь, после чего их доставят в РФ для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Представителями Объединённых Арабских Эмиратов при обмене вновь были оказаны посреднические усилия гуманитарного характера.

Во время обмена прошла встреча Лантратовой и украинского уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, уточняет корреспондент ТАСС.

"Договорились о взаимном посещении военнопленных. За этот период с нашей последней встречи мне удалось посетить с моей командой 618 военнопленных с территории Украины, посмотреть условия содержания. То же самое делает Дмитрий Валерьевич [Лубинец] с его командой в отношении наших ребят", – указала Лантратова.

Предыдущий обмен пленными имел место 26 июня, он прошел по формуле "160 на 160".

12 августа Лантратова указывала, что Россия в течение последнего месяца передала Украине три списка для обмена, однако Киев отказывается забирать своих граждан.

"Мы уже согласовали список из 224 человек. Это ребята с территории Украины, которые осуждены за преступления на нашей земле. Мы готовы отдать их хоть завтра утром – ради одного: чтобы забрать своих. Тех, кто с 2014 года, с 2022 года из ДНР, ЛНР, из Крыма ждет возвращения долгие годы. Но Украина отказывается их брать", – отметила омбудсмен.

13 августа стало известно, что стороны провели обмен гражданскими лицами: в Россию проследовали восемь человек, на Украину – семь. В тот же день состоялся обмен телами погибших военных – российским представителям было передано 24 тела погибших, украинским – 261.