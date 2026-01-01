Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами

БелТА приводит имена некоторых возвращающихся: это пенсионеры Александр Александрович, Любовь Андреевна, Раиса Андреевна, Лариса Васильевна, Валентина Николаевна, 25-летний Геннадий. Некоторые из них оказались в другой стране еще до начала пандемии.

В пункте пропуска им передали наборы с горячим питанием – суп, второе, а также питьевую воду и фрукты. Здесь дежурили экипажи скорой медицинской помощи. Фельдшеры были готовы к оказанию необходимой помощи и консультациям.

Пока подтверждения информации об обмене со стороны российских официальных лиц не было.

За последние годы на территории Беларуси проведено более 70 обменов.

"Беларусь в очередной раз подтверждает свою неизменно миролюбивую позицию, предоставляя безопасные гуманитарные каналы, коридоры, площадки для организации и проведения обменных процедур между Россией и Украиной", – констатируют в БелТА.

Ранее сегодня сообщалось, что между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военных. Российским представителям передано 24 тела погибших, украинским – 261.