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Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами

В Россию проследовали восемь человек, на Украину – семь. Обмен состоялся в пункте пропуска "Новая Гута" на границе Украины и Беларуси 13 августа 2026 года, в четверг. Сопровождение обеспечивала региональная делегация Международного комитета Красного Креста во главе с Ассемом Элессави.

Украина и Россия провели обмен гражданскими лицами

(Иллюстрация)

©Svet foto/Shutterstock/Fotodom

БелТА приводит имена некоторых возвращающихся: это пенсионеры Александр Александрович, Любовь Андреевна, Раиса Андреевна, Лариса Васильевна, Валентина Николаевна, 25-летний Геннадий. Некоторые из них оказались в другой стране еще до начала пандемии.

В пункте пропуска им передали наборы с горячим питанием – суп, второе, а также питьевую воду и фрукты. Здесь дежурили экипажи скорой медицинской помощи. Фельдшеры были готовы к оказанию необходимой помощи и консультациям.

Пока подтверждения информации об обмене со стороны российских официальных лиц не было.

За последние годы на территории Беларуси проведено более 70 обменов.

"Беларусь в очередной раз подтверждает свою неизменно миролюбивую позицию, предоставляя безопасные гуманитарные каналы, коридоры, площадки для организации и проведения обменных процедур между Россией и Украиной", – констатируют в БелТА.

Ранее сегодня сообщалось, что между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военных. Российским представителям передано 24 тела погибших, украинским – 261.

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Метки: Белоруссия Операция по демилитаризации Украины
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