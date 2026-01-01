Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Информацией об обмене телами поделился РБК.

По поводу состоявшегося обмена телами кратко написал в своем Telegram-канале и известный военкор Александр Коц. Он привел те же числа.

Предыдущий обмен телами погибших имел место 16 июля. Тогда российской стороне было передано 31 тело, украинской – 501. Ранее обмены телами прошли 15 мая (41 на 528) и 18 июня (33 на 522).

В апреле 2026 года президент России Владимир Путин указал в ходе телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом, что с начала 2025 года РФ передала Украине более 20 тыс. тел погибших, получила же чуть более 500. Об этом рассказывал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Параллельно проходят и обмены пленными, последний из них состоялся 26 июня – тогда стороны передали друг другу по 160 человек. 12 августа уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщала, что Россия в течение последнего месяца передала Украине три списка для обмена, однако Киев отказывается забирать своих граждан.