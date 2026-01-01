13 августа 2026
USD 83 +0.62 EUR 95.78 +0.6
Новости Политика
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Российским представителям передано 24 тела погибших, украинским – 261, сообщил 13 августа 2026 года представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев.

Состоялся очередной обмен погибшими между Россией и Украиной

Обмен погибшими между Россией и Украиной (архивное фото)

©Ruptly/POOL/ТАСС

Информацией об обмене телами поделился РБК.

По поводу состоявшегося обмена телами кратко написал в своем Telegram-канале и известный военкор Александр Коц. Он привел те же числа.

Предыдущий обмен телами погибших имел место 16 июля. Тогда российской стороне было передано 31 тело, украинской – 501. Ранее обмены телами прошли 15 мая (41 на 528) и 18 июня (33 на 522).

В апреле 2026 года президент России Владимир Путин указал в ходе телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом, что с начала 2025 года РФ передала Украине более 20 тыс. тел погибших, получила же чуть более 500. Об этом рассказывал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Параллельно проходят и обмены пленными, последний из них состоялся 26 июня – тогда стороны передали друг другу по 160 человек. 12 августа уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщала, что Россия в течение последнего месяца передала Украине три списка для обмена, однако Киев отказывается забирать своих граждан.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Операция по демилитаризации Украины
Рекомендательный сервис