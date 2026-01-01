Суд в Армении арестовал сына Роберта Кочаряна

"Суд полностью удовлетворил ходатайство следствия. Господин Кочарян арестован на два месяца", – приводит РИА Новости слова юриста.

Кочубаев уточнил, что в период ареста его подзащитный сможет встречаться только с женой и детьми.

"Мы имеем дело с внеправовым преследованием, так как в некоторых случаях истек срок давности, в некоторых случаях были надуманными. Можно констатировать, что имеем дело с преследованием, имеющим незаконный политический контекст", – добавил Кочубаев.

Дело Кочаряна

Накануне утром представители правоохранительных органов Армении ворвались в дом депутата Национального собрания Левона Кочаряна, младшего сына экс-президента Роберта Кочаряна. Сам бывший глава республики был доставлен в Антикоррупционный комитет (АК). Впоследствии стало известно, что и он, и его старший сын Седрак, а также еще четыре человека задержаны.

В отношении Роберта Кочаряна возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение служебных полномочий", "Получение взятки в особо крупном размере", "Отмывание денег в особо крупном размере". Также дела возбуждены против Седрака Кочаряна, бывшего министра обороны и президента Армении Сержа Саргсяна, бывшего премьер-министра Андраника Маргаряна, бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна.

По версии следствия, Роберт Кочарян, используя служебное положение, вывел из государственной собственности ряд ценных объектов недвижимости, имеющих в том числе общественное значение. Потом же он эти объекты купил по ценам значительно ниже рыночных. Имущество оформлялось на аффилированные компании. В дальнейшем его использовали для застройки и продажи или же оно переходило третьим лицам.

17 июня 2026 года Центральная избирательная комиссия Армении лишила лидера оппозиционного блока "Армения" и бывшего президента республики Роберта Кочаряна неприкосновенности, что открыло путь к его уголовному преследованию.

В пресс-службе Роберта Кочаряна обвинили прокуратуру в фабрикации дела.

Роберт Кочарян был президентом Армении в 1998–2008 годах. Его альянс "Армения" участвовал в парламентских выборах 2026 года, набрав 9,92% голосов (у "Гражданского договора" премьер-министра Никола Пашиняна – 49,74%).