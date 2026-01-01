Бывший президент Армении Роберт Кочарян и его сын задержаны, в числе обвинений – взятки и отмывание денег

Рано утром был опечатан офис Toyota в Ереване, сотрудники АК работают в "Оранж Фитнес" – у семьи Кочарянов есть доли в этих компаниях. Следственные и процессуальные действия проводятся также в развлекательном центре Play City, в квартирах директоров названных фирм.

Против Роберта Кочаряна возбуждено уголовное дело по статьям "превышение служебных полномочий", "получение взятки в особо крупном размере", "отмывание денег в особо крупном размере".

Также дела возбуждены против Седрака Кочаряна, бывшего министра обороны и президента Армении Сержа Саргсяна, бывшего премьер-министра Андраника Маргаряна, бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна.

По версии следствия, Роберт Кочарян, используя служебное положение, вывел из государственной собственности ряд ценных объектов недвижимости, имеющих в том числе общественное значение. Потом же он эти объекты купил по ценам значительно ниже рыночных.

Имущество оформлялось на аффилированные компании. В дальнейшем его использовали для застройки и продажи или же оно переходило третьим лицам.

АК приводит ряд подобных случаев.

Вот один из них. Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по теннису принадлежал земельный участок площадью 29 тыс. кв. м по адресу Цицернакабердское шоссе, 7/1. Этот участок вместе со строением площадью 1700 кв. м был приобретен за 12,267 млн драмов (около 2,85 млн руб. по текущему курсу). Здесь в 2008 году был построен клуб "Оранж Фитнес". 50%-ная доля была зарегистрирована в рамках фиктивной сделки на имя компании, основанной сыном Роберта Кочаряна.

Другой пример. Министерству обороны принадлежали земельные участки по адресам проспект Адмирала Исакова, 22 и 22/4. Их рыночная стоимость составляла 1,393 млрд драмов, проданы же они были в четыре раза дешевле, покупателем выступала фирма близкого к экс-президенту лица.

"Предварительным следствием также изучаются обстоятельства денежных переводов, осуществленных на имя сына бывшего президента в 2001–2019 годах, в размере около 144 миллиардов драмов, 309 миллионов долларов США, 77 миллионов евро и 18 миллионов российских рублей, а также обстоятельства приобретения более трех десятков объектов недвижимости в Армении и за рубежом, принадлежащих лицам, связанным с производством, и членам их семей", – указывают в АК.

"На данный момент у нас есть формальный документ обвинения, к которому возникает множество вопросов, в том числе с точки зрения наличия самого состава преступления. Нам предъявляют эпизоды, связанные с ратификацией решений правительства прошлых лет. Защита фиксирует проблемы не только в обоснованности, но и в базовой логике текста", – говорит адвокат экс-президента Арам Орбелян.

Еще 17 июня 2026 года Центральная избирательная комиссия Армении лишила лидера оппозиционного блока "Армения" и бывшего президента республики Роберта Кочаряна неприкосновенности, что открыло путь к его уголовному преследованию.

В пресс-службе Роберта Кочаряна обвинили прокуратуру в фабрикации дела.

Роберт Кочарян был президентом Армении в 1998 – 2008 годах. Его альянс "Армения" участвовал в парламентских выборах 2026 года, набрав 9,92% голосов (у "Гражданского договора" Пашиняна – 49,74%).