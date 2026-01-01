ЦБ РФ сделал заявление о кредитах и выплатах по вкладам на фоне дефицита ликвидности в банках

Ранее эксперты отмечали, что нехватка ликвидности в банковской системе достигла максимального уровня с весны 2022 года. По их оценкам, основной причиной стало более активное кредитование, однако дефицит свободных средств не означает, что банки испытывают трудности с выполнением обязательств перед клиентами.

В Центробанке напомнили, что структурный дефицит ликвидности сохраняется с конца прошлого года. Аналогичная ситуация уже наблюдалась в российской банковской системе в 2012–2017 годах. Как подчеркнули в регуляторе, ни тогда, ни сейчас она не препятствовала банкам выдавать кредиты и выплачивать доход по депозитам, пишут "Известия".

Дефицит ликвидности означает, что банкам не хватает собственных свободных средств для проведения текущих операций. В такой ситуации кредитные организации могут активнее привлекать деньги клиентов, занимать средства у Центрального банка или других участников финансового рынка.

При этом потребность банковского сектора в ликвидности остается высокой. Согласно информационно-аналитическому комментарию ЦБ "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП", в июле 2026 года она составила 5,1 трлн рублей, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.