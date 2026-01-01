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Полное воспроизводство запасов нефти и газа в России ожидается в 2026 году

Россия за первое полугодие зафиксировала прирост промышленных запасов жидких углеводородов на 45 млн тонн и газа на 155,5 млрд куб. м. По словам главы Минприроды РФ Александра Козлова, по итогам года ожидается полное воспроизводство запасов.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов

©Петр Ковалев/ТАСС

Об этом он заявил в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке, сообщает РИА Новости.

"По углеводородам есть итоги полугодия. Прирост запасов промышленных категорий по результатам геологоразведочных работ недропользователей составил по жидким углеводородам (нефть + конденсат) 45 млн тонн, по газу – 155,5 млрд кубометров. По итогам года ожидается полное воспроизводство запасов", – сказал он.

Ранее в Минэнерго РФ отмечали, что добыча нефти с конденсатом в России в 2025 году снизилась на 0,9%, до 511,5 млн тонн, а добыча природного и попутного нефтяного газа уменьшилась на 3%, до 663,3 млрд куб. м.

Снижение добычи связано не только с состоянием месторождений, но и с целым комплексом внешних и внутренних факторов. На отрасль влияют соглашения в рамках ОПЕК+, состояние мирового спроса, экспортные ограничения и необходимость адаптировать российские компании к изменившимся условиям международного рынка.

Одновременно государство делает ставку на продолжение геологоразведки и освоение новых месторождений. Особое значение приобретают труднодоступные регионы, где сосредоточена значительная часть перспективных ресурсов, а также технологии разработки трудноизвлекаемых запасов.

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Метки: газ Минприроды нефть
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