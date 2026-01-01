Украина ждет от Запада финансирования ВСУ в течение 10 лет

По данным AFP, Киев добивается долгосрочных гарантий, которые обеспечат функционирование вооруженных сил.

9 ноября глава Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что Евросоюз применит "специальный механизм помощи Украине в чрезвычайных ситуациях".

Собеседники также обсуждали поставки энергоресурсов, гуманитарную поддержку к зимнему периоду и тему евроинтеграции.

Ранее, 23 октября, председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС намерен покрыть около двух третей дополнительных финансовых потребностей Украины, оцененных в €70 млрд. По его словам, Брюссель планирует выделить Киеву €46,7 млрд.

Еврокомиссия готовит соответствующие предложения, а решение может быть принято в ноябре.

На этом фоне Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия уже дали понять, что не намерены участвовать в дальнейшем финансировании Киева. Все четыре страны не присоединились к прежнему кредиту на €90 млрд. По данным Politico, их нежелание выделять дополнительные средства вызвало недоумение у немецких властей.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявлял, что заблокирует следующий семилетний бюджет Евросоюза, если все страны-члены не возьмут на себя обязательство финансово поддерживать Украину. Об этом говорится в письме председателю Европейского совета Антониу Коште. Представитель правительства Германии подтвердил эту позицию.