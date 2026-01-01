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Ночной удар по Украине, продвижение войск: главное из новой сводки Минобороны РФ

Российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины. Основными целями стали предприятия, связанные с производством беспилотников и компонентов для ракет, а также энергетическая инфраструктура.

Российский военнослужащий

Российский военнослужащий (архивное фото)

©Sergey Nikonov / Shutterstock/Fotodom

Об этом 12 ноября 2026 года сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками был нанесен минувшей ночью по объектам в Киеве и Киевской области. В столице поражено предприятие "Генератор", которое занимается производством беспилотников средней дальности типа "Хорнет".

В Киевской области под удар попали несколько промышленных площадок. В Броварах расположено предприятие "Патриот-Украина", где собирают беспилотники разных типов. В Кузьминцах поражен завод "Кератем", производящий компоненты для твердого ракетного топлива. Еще одной целью стало предприятие "Стеллар Джет" в Яготине, которое выпускает твердотопливные ускорители для беспилотников.

Кроме того, российское ведомство сообщило о поражении электроподстанций в Житомире, которые обеспечивают электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

Также был поражен сухогруз, который следовал в порт Одессы и перевозил грузы для ВСУ.

Минобороны РФ добавило, что российские подразделения продолжают наступательные действия и улучшают позиции на нескольких направлениях – подразделения группировок войск "Север", "Запад" и "Южная" заняли более выгодные позиции. Группировка "Центр" продолжила наступательные действия, "Восток" продвинулся в глубину обороны ВСУ, а подразделения "Днепр" улучшили положение на переднем крае.

Авиация, артиллерия и беспилотники, по информации ведомства, нанесли удары по военным аэродромам и местам временного размещения украинских формирований в 154 районах.

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Метки: Операция по демилитаризации Украины
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