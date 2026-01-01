О готовности к диалогу с Тайванем о воссоединении заявил Си Цзиньпин

"Мы готовы вести диалог и консультации со здравомыслящими представителями всех слоев общественности Тайваня по вопросам отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и национального воссоединения", – заявил политик.

"Консенсус 1992 года" был достигнут на полуофициальной встрече в Гонконге между представителями Коммунистической партии Китая и тогда правившей на Тайване партией "Гоминьдан". Документ исходит из признания существования одного китайского государства, при этом стороны по-разному трактуют, что именно считать этим государством: Пекин – Китайскую Народную Республику, основанную 1 октября 1949 года, Тайбэй – Китайскую Республику, действовавшую на материке до 1949 года.

Отношения между Пекином и Тайбэем остаются напряженными, особенно после избрания президентом Тайваня Лая Цзин-дэ в 2024 году, которого власти КНР открыто называют "сепаратистом". На фоне дипломатических контактов Тайваня с США Пекин регулярно проводит масштабные военные и военно-морские учения вокруг острова, демонстрируя готовность отстаивать свой суверенитет.

Пекин настаивает на интеграции острова по принципу, который уже применяется в Гонконге (Сянгане) и Макао. Эта формула предполагает сохранение за Тайванем высокой степени автономии и собственной экономической системы при признании верховенства центрального правительства КНР.

Китайское руководство декларирует стремление к мирному воссоединению, но жестко выступает против любых шагов, направленных на формальную независимость острова.