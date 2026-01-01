Правительство расширило меры поддержки продавцов Wildberries и Ozon, пострадавших от атак

Как сообщили в Минфине России, теперь меры поддержки будут распространяться не только на бизнес, пострадавший от атак беспилотников, но и на тех, чьи объекты или деятельность оказались затронуты ракетными ударами и обстрелами из реактивных систем залпового огня.

Изменения также касаются предпринимателей, которые одновременно торгуют на Wildberries и Ozon. При рассмотрении вопроса о предоставлении налоговой поддержки для них будут учитывать общий ущерб от атак на объекты обеих компаний – группы "РВБ" и группы "Интернет Решения".

Как изменятся условия получения поддержки

По действующим правилам претендовать на помощь могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, если размер понесенного ущерба превышает 5% их годового дохода. Для бизнеса, зарегистрированного после 1 декабря 2025 года, это условие отменяется: таким предпринимателям не потребуется сопоставлять размер ущерба с выручкой.

Кроме того, сокращается срок передачи сведений о пострадавших продавцах. Теперь маркетплейсы должны направлять соответствующие списки в Федеральную налоговую службу и страховые компании не позднее 5-го числа каждого месяца. Ранее крайним сроком было 10-е число.

Беспилотники ВСУ начали атаковать логистическую инфраструктуру маркетплейсов в середине июля. Первоначально под удары попадали объекты Wildberries, а со второй половины августа БПЛА начали атаковать Ozon. Финансовый отчет Ozon в конце октября показал, что в результате атак БПЛА маркетплейс потерял 30,1 млрд руб.