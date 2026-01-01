В "Селигдаре" связали обвал котировок с манипуляциями на рынке

"Мы расцениваем происходящие события как манипулятивные", – подчеркивают в "Селигдаре" 6 ноября 2026 года, в пятницу.

Связывают это с появившейся накануне, 5 ноября, информацией о предъявлении новых обвинений в адрес мажоритарных акционеров компании.

Однако, напоминает президент "Селигдара" Александр Хрущ, эта информация не является новостью, ведь предъявили новые обвинения еще в конце сентября. Впервые же обвинения в адрес мажоритариев – Сергея Васильева и Константина Бейрита – прозвучали еще в 2024 году.

"Уголовное обвинение физических лиц само по себе не возлагает на общества группы обязанность отвечать по их обязательствам. Арест долей также не равнозначен аресту производственных активов соответствующего общества", – категоричен Хрущ.

Он обращает внимание на то, что появление этих обвинений не помешало уверенному росту показателей компании, увеличению ее производственной базы, запуску одной из крупнейших в Якутии золотоизвлекательных фабрик. За девять месяцев 2026 года компании холдинга произвели более 7 тонн лигатурного золота, что соответствует росту на 16% в годовом сопоставлении, а производство олова в концентрате достигло рекордного значения 3121 тонны. Выручка от продажи металлов прибавила 26%, до 77,1 млрд рублей.

4 ноября "Коммерсантъ" писал, что пятерым фигурантам уголовного дела о хищении 8,8 млрд рублей у шести негосударственных пенсионных фондов вменяют теперь не только мошенничество, но и организацию преступного сообщества. В числе фигурантов – совладельцы инвестиционной группы "Русские фонды" Сергей Васильев и Константин Бейрит, которым принадлежат доли в "Селигдаре".

5 ноября об этом много говорили и писали, так что акции "Селигдара" рухнули более чем на 20%, сильно просели и облигации.

Сегодня, 6 ноября, наблюдается отскок – по состоянию на 13:34 бумаги прибавили в цене 3,81%, до 39,25 рубля.

"Селигдар" входит в топ-10 золотодобывающих компаний России, ведет добычу золота в Якутии, Алтайском крае, Бурятии. В Хабаровском крае добывает олово. Есть перспективные проекты в Оренбургской, Иркутской областях, Чукотском АО. Компания располагает девятью производственными комплексами, численность ее персонала – 4000 человек.