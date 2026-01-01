Россияне массово выбирают Азию для зимовки: названы 3 самые популярные страны

Какие страны Азии выбирают россияне для зимовки

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", Таиланд занимает первое место по популярности среди направлений для продолжительного зимнего отдыха. Вторую строчку рейтинга занимает Вьетнам, а третью – Индонезия.

На азиатские страны приходится около двух третей всех зарубежных бронирований продолжительностью от трех недель и более. За год количество таких заказов увеличилось на 7%.

В Таиланде туристы чаще всего выбирают для зимовки Паттайю, Пхукет и Бангкок. Во Вьетнаме востребованы Фукуок, Нячанг и Хошимин. В Индонезии россияне традиционно останавливаются на острове Бали, в том числе на курортах Кута и Убуд.

Сколько стоит длительный отдых в Азии

Аналитики также оценили стоимость проживания в популярных странах региона. Средняя цена забронированной ночи на период с ноября 2026 года по март 2027-го составляет:

в Индонезии – 9500 руб.;

во Вьетнаме – 9300 руб.;

в Таиланде – 9000 руб.

Где россияне бронируют зарубежный отдых на неделю и дольше

Интерес к продолжительным поездкам за границу растет и по другим направлениям. По данным "Яндекс Путешествий", количество бронирований зарубежных отелей на семь и более ночей в период с декабря по февраль увеличилось на 29% по сравнению с прошлым годом.

Помимо Таиланда и Вьетнама, в список популярных направлений для такого отдыха вошли Италия, Франция, Испания, Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Турция и Китай.