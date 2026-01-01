Зеленский сообщил о новых сбоях в работе Starshield на Украине: что происходит со спутниковой связью

"Наши подразделения уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: по всей линии фронта. Действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 километр в час", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, военные считают происходящее не случайными техническими неполадками, а системным ограничением. Киев намерен выяснить причины происходящего у американской стороны.

Reuters отмечает, что новые перебои начались после двух дней переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Однако связаны ли ограничения в работе спутниковой системы с состоявшимися встречами, агентство не уточнило.

Проблемы со Starlink и Starshield уже возникали в октябре

Аналогичные трудности украинские военные испытывали в середине октября. Тогда они сообщали, что терминалы спутниковой связи теряют соединение при движении со скоростью выше примерно 160 км/ч. Ограничения затронули беспилотники и осложнили выполнение отдельных военных задач.

Владимир Зеленский говорил, что это мешало фронтовой логистике и ограничивало применение ударных беспилотников и аппаратов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с реактивными дронами.

24 октября украинский лидер сообщил о восстановлении работы Starlink и Starshield на прежних скоростях. Министерство обороны Украины также заявило, что системы мониторинга фиксируют стабильную связь при движении со скоростью более 400 км/ч.

Чем отличаются Starlink и Starshield

Обе системы развивает американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском. Starlink представляет собой сеть спутникового интернета, которую используют как гражданские, так и военные пользователи. На Украине она применяется, в частности, для связи между подразделениями.

Starshield – отдельный проект SpaceX, ориентированный на государственные и военные структуры США. Он предусматривает использование спутников для защищенной связи, наблюдения и передачи данных. Украинские военные применяют эту систему в том числе для обеспечения работы беспилотников.

Вопрос о том, кто именно устанавливает ограничения на работу Starshield, ранее вызывал разногласия. Илон Маск заявлял, что использование военной системы контролирует правительство США, тогда как представители американской администрации связывали ограничения с решениями SpaceX.