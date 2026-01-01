Anthropic отозвала разосланные банкам документы об IPO на $69,3 млрд

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Что такое IPO

IPO (Initial Public Offering, первичное публичное размещение) – это выход компании на биржу, при котором она впервые продает свои акции широкому кругу инвесторов. До IPO акции принадлежат основателям, сотрудникам и ранним инвесторам, а торговать ими на открытом рынке нельзя.

После размещения компания получает деньги на развитие, а ее акционеры – возможность продать свою долю. Процедура включает подачу заявки в регулятор (в США – Комиссию по ценным бумагам и биржам, SEC), раскрытие финансовой отчетности, роуд-шоу с инвесторами и определение цены акций.

Параметры отозванного IPO Anthropic

Согласно первоначальным материалам, Anthropic планировала продать около 866,7 млн акций класса A по цене от $70 до $80 за бумагу. Из них примерно 843,3 млн собиралась продать сама компания, еще 23,3 млн – действующие акционеры. При верхней границе диапазона объем IPO мог достичь $69,3 млрд.

Позднее представитель Anthropic направил банкам второе письмо, в котором сообщил о некорректных сведениях о цене и пообещал обновить документы. Reuters не смог установить, что именно было ошибочным.

Первоначальный документ также предусматривал привлечение еще $26 млрд через частное размещение акций класса N по цене IPO. Участниками должны были стать Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron Technology, Microsoft и TSMC. Сделку планировали закрыть сразу после выхода Anthropic на биржу.

По информации Reuters, презентация для инвесторов ожидается 10 ноября, а окончательная цена акций определится на следующей неделе. Организаторами IPO выступают Goldman Sachs и Morgan Stanley, торговаться компания планирует на NASDAQ под тикером ANT.

Что было в заявке Anthropic на IPO

Заявку на IPO Anthropic подала в SEC 26 октября 2026 года, а конфиденциально – еще в июне. В форме S-1 компания раскрыла финансовые показатели: чистый убыток за первое полугодие составил $80,7 млрд при выручке $16,3 млрд (годом ранее – $13 млрд убытка и $1,2 млрд выручки). Около $72 млрд убытка связаны с бухгалтерской переоценкой финансовых обязательств, а не с денежными расходами.

Коэффициент удержания чистой выручки (Net Revenue Retention, NRR) Anthropic оценивает в 900% – показатель того, насколько растет выручка от уже существующих клиентов. Обычно значения выше 120% считаются отличными. В заявке также оговорены риски "отрицательного освещения в СМИ", включая "негативные или угрожающие заявления" со стороны публичных фигур, что может сказаться на репутации и бизнесе.

Финансовые показатели Anthropic

Anthropic основана в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI, включая Дарио Амодея и его сестру Даниэлу, которая сейчас занимает пост президента компании. В мае 2026 года Anthropic привлекла $65 млрд, после чего оценка достигла $965 млрд.

Выручка за третий квартал составила $16,8 млрд – почти на 50% больше, чем во втором, но темпы роста замедлились по сравнению с трехзначными показателями ранее в 2026 году.

IPO проходит на фоне того, как другие компании в сфере ИИ-инфраструктуры откладывают размещения из-за роста ставок и распродажи акций AI-операторов. После встреч с инвесторами оценка Anthropic снизилась с примерно $2 трлн до $1,5 трлн, сообщал Reuters.

Кредитный рынок для проектов в сфере искусственного интеллекта подходит к пределам по обеспечению займов, сообщает Bloomberg. По данным агентства, процентные ставки по облигациям и кредитам на строительство ИИ‑инфраструктуры выросли до двузначных значений, а банкам становится все сложнее передавать риски страховщикам и другим инвесторам.