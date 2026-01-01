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Страны АСЕАН договорились о создании совместных резервов нефтепродуктов

Предполагается, что запуск новой схемы может состояться уже в 2027 году, хранилища планируют разместить в Таиланде и Индонезии, сообщает Nikkei 12 ноября 2026 года, в четверг.

Нефтеперерабатывающий завод Бангчак в Бангкоке, Таиланд (иллюстрация)

Нефтеперерабатывающий завод Бангчак в Бангкоке, Таиланд (иллюстрация)

©Vorapol Angboonpong/Shutterstock/Fotodom

Как ожидается, 14 ноября аффилированные с государственной филиппинской нефтяной компанией PNOC структуры подпишут соответствующие соглашения с операторами хранилищ в Таиланде и Индонезии. При наступлении чрезвычайных обстоятельств структуры PNOC смогут закупать бензин и дизельное топливо из этих хранилищ.

Однако Филиппины – лишь первый этап. О подключении думают в Лаосе и Восточном Тиморе.

Схему продвигает Япония для укрепления региональной энергобезопасности. Предполагается, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявит о сотрудничестве в рамках этого проекта на саммите Asia Zero Emission Community, который пройдет 17 ноября в Маниле.

В перспективе схема может охватить все государства АСЕАН. Инициативу курирует международный аналитический центр ERIA.

Схема предусматривает механизм "тикетов": участники заранее платят взнос за право в период дефицита выкупить оговоренный объем топлива. Такой подход уже применяется в Европейском союзе, отмечает Nikkei.

В этом году страны Юго-Восточной Азии столкнулись с дефицитом (временами острым) нефти и нефтепродуктов после того, как 28 февраля началась операция США и Израиля против Ирана.

Ради укрепления энергетической безопасности в Индонезии в июле даже объявили о введении стандарта B50, предусматривающего обязательное смешение дизельного топлива с 50% биодизеля на основе пальмового масла.

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Метки: нефть топливо Юго-Восточная Азия
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