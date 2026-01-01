Акции Nvidia рухнули на 10%: совет директоров готовится уволить Дженсена Хуанга

Как сообщает Bloomberg, распродажи усилились на фоне сообщений о том, что совет директоров Nvidia может отправить Хуанга в отставку. Ранее The New York Times написала о его предполагаемых отношениях с вице-президентом компании по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл. По данным издания, она подчиняется непосредственно главе Nvidia.

Затем The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что совет директоров готовится отстранить Хуанга от должности. На фоне этих публикаций инвесторы стали оценивать перспективы компании без ее многолетнего руководителя.

Почему возник скандал вокруг главы Nvidia

Новые сообщения появились на фоне другого расследования, начавшегося несколькими днями ранее. Совет директоров Nvidia проводит независимую проверку после публикаций о возможных связях Хуанга с Элис Хуанг – бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed. Американские спецслужбы подозревают ее в сотрудничестве с китайской разведкой.

По данным СМИ, отношения главы Nvidia с Элис Хуанг могли создать риски для безопасности корпоративной информации и поставок передовых чипов. В частности, Megaspeed оказалась в поле зрения американских властей из-за подозрений в возможном обходе экспортных ограничений при поставках полупроводников в Китай.

Сам Дженсен Хуанг признал, что у него был внебрачный роман, и сообщил сотрудникам компании, что готов сотрудничать с расследованием совета директоров. При этом обвинения в шпионаже в отношении Элис Хуанг пока остаются только подозрениями. Китайская сторона отвергла утверждения о причастности своих спецслужб к этой истории.

NVIDIA ищет возможных преемников Хуанга

По информации Bloomberg, совет директоров компании привлек внешнюю фирму для поиска потенциальных кандидатов на пост генерального директора. Среди рассматриваемых вариантов – назначение временного руководителя на период поиска постоянного преемника.

Как отмечает Reuters, среди возможных внутренних кандидатов аналитики называют финансового директора Nvidia Колетт Кресс и руководителя направления продуктов для крупных центров обработки данных Иэна Бака. При этом у компании нет очевидного преемника, а Хуанг возглавляет ее с момента основания в 1993 году.

Аналитики Yorkville Ives оценили возможное влияние его ухода на стоимость акций. По их расчетам, справедливая цена бумаги может составить около $225 без Хуанга против $300, если он останется генеральным директором.

На фоне скандала инвесторы подали иск к Nvidia

Дополнительное давление на компанию оказывает коллективный иск акционеров, поданный против Nvidia и Дженсена Хуанга. Истцы утверждают, что руководство вводило инвесторов в заблуждение, не раскрывая информацию о предполагаемых связях главы компании с Элис Хуанг и связанных с этим рисках.

Иск был подан в федеральный суд Северного округа Калифорнии. В нем заявители требуют привлечь компанию и ее руководителя к ответственности за предполагаемое нарушение законодательства о ценных бумагах. Сами обвинения, изложенные в иске, еще предстоит рассмотреть суду.

Рыночная реакция затронула и другие технологические компании. Согласно данным вечерних торгов, акции CoreWeave потеряли более 5%, бумаги Intel и Dell Technologies снизились примерно на 3%, а Super Micro Computer – более чем на 4%. При этом динамика конкурентов Nvidia оказалась неоднородной: в частности, акции AMD и Broadcom на внебиржевых торгах, напротив, росли на фоне ожиданий, что часть спроса может перейти к другим поставщикам.

Nvidia – один из крупнейших мировых разработчиков графических процессоров и ускорителей для систем искусственного интеллекта. Ее чипы используются для обучения и работы ИИ-моделей, в центрах обработки данных, видеоиграх и высокопроизводительных вычислениях. Компания была основана в 1993 году Дженсеном Хуангом вместе с Крисом Малаховски и Кертисом Приемом. С момента основания Хуанг остается ее генеральным директором.